Минкультуры поддержит выход российских фильмов в прокат после открытия кинотеатров

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Минкультуры поддержит прокат российских фильмов, которые покажут на первых этапах возобновления работы кинотеатров, в данный момент в министерстве принимают решение по поводу получателей поддержки. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Первая мера, которая уже будет предпринята по поддержке наших продюсеров для выхода и открытия кинотеатров, - это мера поддержки проката картин. Это очень важная история. Есть несколько картин, которые уже готовы и ждут выхода. Сейчас мы определяем, какие это будут картины со стороны Минкультуры, первые семь продюсеров будут поддержаны", - сказала Любимова. Министр добавила, что прием заявок начался с 22 июля, организации кинематографии могут получить субсидию до 10 млн рублей на прокат национального фильма.

Она отметила, что поддержку, в частности, получат те картины, которые первыми выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров. По словам министра, на первых этапах зрителей в прокате ожидают легкие романтические комедии. "Мы обсуждаем с продюсерами, каких жанров ждут зрители, которые немножко устали сидеть дома, которые, возможно, не готовы к тяжелым драмам. <…> Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино. С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года", - пояснила Любимова.

Министр подчеркнула, что расширенные меры поддержки на ближайшие несколько месяцев прорабатываются совместно с Фондом кино. Они будут озвучены после обсуждения с представителями отрасли.

На заседании Фонда кино в начале июля было принято решение о создании оперативного штаба для последовательных действий в сложной для отечественной киноотрасли ситуации. По словам Любимовой, на первом заседании были намечены три основных направления поддержки: финансовые, налоговые меры и нефинасовая/организационная помощь.

Как ранее рассказал ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, оперштаб займется подготовкой документов для правительства по неотложным мерам и будет работать по двум основным направлениям. Первое - оперативное, с расчетом на ближайшие месяцы (июль - октябрь). Необходимо решить вопросы по возвращению людей в кинотеатры, организации репертуара и расположению новых релизов. Второе - среднесрочная стратегия для киноотрасли на ближайшие три года. Он отметил, что ситуация в киноотрасли сложилась критическая. Так, например, кинотеатры понесли огромные убытки из-за простоев, а производящие компании были вынуждены откладывать и отменять съемки, теряя при этом деньги.