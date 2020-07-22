Любимова: увеличение посещаемости культурных мероприятий в три раза к 2030 году достижимо

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство культуры считает достижимым увеличение посещаемости культурных учреждений в три раза к 2030 году. Об этом заявила журналистам в среду министр культуры Ольга Любимова.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, согласно поручению, которое содержится в тексте указа о продлении сроков исполнения нацпроектов, посещаемость культурных мероприятий к 2030 году должна вырасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

"Я полагаю, эта цифра реальна, и мы берем на себя обязательства в этот момент, не делая каких-то популистских заявлений. Безусловно, Дмитрий Николаевич [вице-премьер Дмитрий Чернышенко] основывается на нашей совместной работе и анализе первых итогов первого года работы национального проекта "Культура". В том числе и анализа той ситуации, с которой мы все столкнулись", - сказала Любимова.

Глава Минкультуры напомнила, что за месяцы пандемии и режима самоизоляции произошел сильный скачок посещаемости онлайн-ресурсов учреждений культуры. "Мы понимаем прекрасно, что когда мы говорили раньше о посещениях в привычной нашей форме - это покупка билета, приход в музей, посещение библиотеки или это посещение театра или кинотеатра. Если мы говорим о той новой реальности, с которой мы столкнулись, конечно, мы не можем игнорировать те миллионы людей, которые смотрят балет, смотрят кино, которые слушают наши лекции на портале "Культура.РФ", которые участвуют в образовательных программах, вебинарах", - считает Любимова.

Она подчеркнула, что этот факт нельзя игнорировать в нынешних реалиях и следует иначе смотреть на онлайн-проекты, который создают в том числе учреждения культуры. Также, добавила министр культуры РФ, следует обратить более пристальное внимание на массовые мероприятия на открытом воздухе, многие из которых проходят бесплатно.

"Мы прекрасно понимаем, что в том числе есть огромное количество мероприятий в рамках национального проекта в формате опен-эйр, которые происходят на площадях, на улицах, куда приходят люди абсолютно бесплатно. Что это огромное количество деятельности экскурсионной, которая абсолютно бесплатна. Там нет билетов, формально. <...> Почему мы не считаем этим мероприятия, почему мы ими не гордимся? Ведь именно эти цифры позволяют нам впоследствии анализировать, каких мероприятий не хватает", - заключила Любимова.

Реализация нацпроектов

По итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России Владимира Путина, состоявшегося 13 июля, было принято решение продлить цели развития до 2030 года и скорректировать национальные проекты в соответствии с новыми целями в трехмесячный срок. В ходе заседания вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах удвоить посещаемость культурных мероприятий к 2024 году и утроить их к новой дате реализации нацпроектов.