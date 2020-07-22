Новодевичий монастырь в Петербурге отреставрируют до ноября 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге, на территории которого находится Новодевичье кладбище с могилами поэтов Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, художника М.А. Врубеля и врача С.П. Боткина, отреставрируют до 25 ноября 2021 года. Стоимость реконструкции зданий монастыря составит 143 млн рублей, следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках реставрационных работ, согласно проектной документации, предполагается восстановление первоначального облика южного корпуса монастыря вместе с церковью Афонской Божией Матери, а также монастырской больницы, прилегающей к территории Новодевичьего кладбища.

По результатам аукциона, проведенного "Северо-западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры РФ, контракт получила московская компания "Архитектурно-реставрационное товарищество", предложившая наилучшую цену, следует из итогового протокола конкурса.

О монастыре

Воскресенский Новодевичий монастырь, основанный в 1748 году императрицей Елизаветой Петровной, является первой женской обителью Санкт-Петербурга. Нынешнее здание монастыря было построено в середине XIX века по приказу императора Николая I. Автором проекта монастыря в русско-византийском стиле выступил Николай Ефимов, ученик Константина Тона, архитектора Храма Христа Спасителя в Москве и Московского (Николаевского) вокзала в Санкт-Петербурге.

Монастырь упразднили в 1918 году, последний храм ленинградские власти закрыли в 1938 году, монастырские палаты перестроили, их занял научно-исследовательский институт электромашиностроения. В 1996 году монастырь возобновил работу, к середине 2000-х ему вернули практически все помещения, принадлежавшие ранее обители. Провели масштабные реставрационные работы, а также вновь открыли монастырская Князь-Владимирская школа, ставшая общеобразовательной.

Новодевичье кладбище при монастыре основали в 1845 году. На территории, прилегающей к обители, установили более 13 000 именных захоронений, среди которых могилы русских поэтов Николая Некрасова, Фёдора Тютчева и Апполона Майкова, художников Михаила Врубеля и Александра Головина, врача Сергея Боткина, обер-прокурора Синода Константина Победоносцева, министра внутренних дел Российской империи Вячеслава Плеве, а также архитектора самого монастыря Николая Ефремова.