Любимова заявила, что Минкультуры создаст все условия для поддержки кинобизнеса

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обещает создать все условия для поддержки кинобизнеса, который несет серьезные финансовые потери из-за пандемии. Об этом сообщила в среду журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова во время своей рабочей поездки в Калугу, отвечая на вопрос ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил об отмене ряда ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С 1 августа в столице смогут открыться театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек

"У нас на 1 августа фильм "Хэппи-энд" стоит уже", - отметила министр, отвечая на вопрос, смогут ли, по ее мнению, кинотеатры открыться 1 августа. Она добавила, что ведомство работает "вместе с сетями, реагирует на просьбы профессионального сообщества".

"Безусловно, мы со своей стороны должны создать все условия для бизнеса, чтобы им помочь в данной ситуации, - продолжила Любимова. - Эту задачу ставит нам вице-премьер, безусловно, мы и сами понимаем как профильное ведомство, что обязаны помогать". Министр считает, что Минкультуры обязано "помочь вернуться российскому кино в кинотеатры, а зрителю встретиться с долгожданными релизами".

"Дальше экономисты просчитают, но я уверена, что кинотеатры сделают все, чтобы выйти с релизами, - считает она. - Помимо всего прочего, обсуждаются показы разных ретроспектив, есть идеи у каждого дистрибьютора". Также есть идея вновь показывать российские и зарубежные фильмы, которые уже собрали хорошую кассу в прокате.