"Кофейная кантата" открыла международный фестиваль "Бахослужение" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Онлайн-трансляцией музыкального концерта-спектакля по мотивам "Кофейной" и "Крестьянской" кантат великого немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха открылся в среду в Калининграде международный фестиваль "Бахослужение", который в этом году проходит онлайн. Об этом ТАСС сообщила Вероника Николаева - начальник информационного отдела Калининградской областной филармонии им. Светланова, выступающей организатором фестиваля.

"Онлайн-трансляция концерта "И.С. Бах. Кофейная кантата. Крестьянская кантата" на официальных страницах филармонии в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" открыла международный музыкальный фестиваль "Бахослужение", который в этом году в условиях пандемии коронавируса проходит в непривычном формате онлайн-показов концертов, а также трех музыкальных экскурсий", - рассказала она.

По словам Николаевой, театрализованный интерактивный музыкальный проект в основе которого два непривычных для многих поклонников творчества Баха произведения - "Кофейная кантата" и "Крестьянская кантата", был задуман и осуществлен филармонией в 2017 году и заслужил высокую оценку зрителей и слушателей. Проходил он тогда в формате ореn air (на открытом воздухе), на открытой площадке у старинного здания, с дегустацией зрителями различных сортов кофе, который "воспевает" в своей светской "Кофейной кантате" великий Бах. Представили тогда необычное действо камерный оркестр и солисты Калининградской филармонии, а также их коллеги из Литвы и Германии.

В программе фестиваля "Бахослужение-2020" также впервые - музыкальные экскурсии. Они будут проходить непосредственно в концертном зале, с ограниченным в условиях пандемии коронавируса числом слушателей, произведения Баха - прелюдии, фуги, хоралы исполнят лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк и Анатолий Мкртчян, уроженка Японии, с осени 2006 года солистка-органистка Калининградской филармонии Хироко Иноуэ, другие музыканты и солисты. Вести же эти необычные экскурсии будет "сам" великий Бах, в роли которого выступит солист-вокалист филармонии Александр Дудницкий.

Завершится фестиваль 28 июля, в день памяти Баха. Вечером будет представлена онлайн-трансляция концерта памяти выдающегося российского музыканта Гарри Гродберга, широко известного своими интерпретациями работ немецкого композитора. Именно Гродбергу принадлежала идея проведения в 2000 году, объявленном ЮНЕСКО годом Иоганна Себастьяна Баха, калининградского "Бахослужения", который с тех пор стал ежегодным. При его непосредственном участии в 1982 году в концертном зале филармонии был установлен первый в регионе орган - этот "король" музыкальных инструментов, и каждый раз фестиваль завершался сольным концертом маэстро.

В дни фестиваля в концертном зале филармонии будет работать фотовыставка "Посвящение И.С.Баху. Бахослужение: история".