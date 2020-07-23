Третьяковка может снять третий фильм после проектов со Шнуровым и Хабенским

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея может снять еще один фильм после проектов с музыкантом Сергеем Шнуровым и актером Константином Хабенским. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы подумали, что на самом деле было бы неплохо сделать еще один фильм по крайней мере. Во-первых, бог троицу любит. Во-вторых, мы как-то дружно подумали об одном и том же. А я думаю, в мире случайностей нет, и если я и команда подумали о чем-то одинаковом, то, наверное, это правильный ход мыслей", - сказала Трегулова.

Пока возможная тема третьего фильма держится в секрете. "Качество картинки, как было в первом фильме, которое будет во втором, скорость съемки диктует огромное количество людей на площадке, все это требует серьезных вложений, поэтому все зависит от Сбербанка. Я очень благодарна нашим партнерам в этом проекте. Так Третьяковскую галерею не снимал никто, так русское искусство не снимал никто, так о русском искусстве не говорили", - добавила она.

При этом третий фильм может стать последним в проекте. "Хотелось бы сделать третий, это нельзя множить до бесконечности. Потому что действительно важно, чтобы каждый фильм отличался от другого. Именно поэтому мне кажется правильным, чтобы партнер был другим, чтобы разговор был другим. Ведь возникает совсем другое сопряжение двух разных личностей. Мне кажется логичным, чтобы было три фильма. А потом надо поставить точку, потому что мы неизбежно начнем повторяться", - заключила собеседница агентства.

Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников, вышла 12 апреля на мультимедийном сервисе Okko при поддержке Сбербанка. На этой неделе, 24 июля, выйдет фильм, посвященный залам авангарда в Новой Третьяковке, соведущим в этом проекте стал Константин Хабенский.