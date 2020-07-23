Залы авангарда в Новой Третьяковке откроют после ремонта 15 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Залы авангарда в Новой Третьяковке на Крымском Валу, которые были закрыты из-за ремонта кровли, откроются 15 августа. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Сейчас они закрыты и будут закрыты еще три недели из-за ремонта кровли. Мы 15 августа откроем эти залы. Следующий зал, который ждет ремонт, - зал Александра Дейнеки", - рассказала Трегулова.

С середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта для посетителей. Она открылась 3 июля - и здание в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Также начали работу и малые музеи.

Ранее главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила журналистам, что музей во время пандемии и режима самоизоляции приступил к некоторым ремонтным работам. В частности, к ремонту кровли Новой Третьяковки, из-за чего закрыты залы авангарда.