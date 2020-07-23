Менеджер ABBA опровергла информацию о предстоящем выпуске пяти новых песен

СТОКГОЛЬМ, 23 июля. /ТАСС/. Шведская музыкальная группа ABBA не планирует в следующем году выпустить пять новых песен. Информацию о релизе британской газеты The Independent, которая ссылается на интервью с одним из участников коллектива Бьорна Ульвеуса, опровергла менеджер ABBA Йорел Хансер.

"Есть две песни, которые в настоящее время актуальны, и я не знаю, когда они будут выпущены, дата не установлена. Вероятно, в следующем году, но это связано с проектом аватаров, который был отложен из-за пандемии и так далее. У нее нет даты, и речь идет только о двух песнях", — цитирует Хансер агентство ТТ.

В 2018 году известие о воссоединении участников группы ABBA произвело эффект разорвавшейся бомбы. Хотя с самого начала было объявлено, что музыканты собираются в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен — "Don’t shut me down" и "I still have faith in you". Официальный их выпуск был также запланирован на 2018 год, однако соблюсти график не удалось, и премьеру перенесли. Одну из песен предполагалось записать на специальном телешоу в Великобритании, но композитор и музыкальный продюсер Бенни Андерссон заявил тогда, что для этого группа была еще не готова.

При этом на сцене будут стоять не сами участники группы, а их аватары. Члены группы побывали в Кремниевой долине в США, где были проведены замеры головы для создания их двойников образца 1979 года. После премьеры аватары отправятся с этими песнями в мировое турне.

"Это попсовый шлягер", — так описывает Андерссон первую из песен. Что касается второй, то, по словам композитора, отнести ее к какой-либо определенной категории достаточно сложно. "Она написана в размере 6/8, и под нее нельзя танцевать диско", — говорит он.

Впервые за 35 лет музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые песни. "Мы все чувствовали, что через 35 лет было бы интересно встретиться и пойти в студию звукозаписи. Так и случилось. Как будто время остановилось, а мы были только в коротком отпуске", — отметили члены группы в пресс-релизе.

Шведский музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. На сегодняшний день в мире продано более 400 млн дисков группы. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Ежегодно около 2-3 млн дисков группы находят своих покупателей. Мюзикл "Mamma Mia!", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира, в том числе в Москве.