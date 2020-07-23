Российские фильмы "Конференция" и "Китобой" примут участие в Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фильмы российских режиссеров "Конференция" Ивана И. Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева включили в независимую программу Giornate degli autori Венецианского кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили создатели картин в четверг.

"Художественный фильм "Китобой", произведенный киностудией "Рок" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм", был отобран в программу секции Венецианского международного кинофестиваля Giornate degli autori", - сообщил ТАСС представитель киностудии "Рок".

Глава студии "Рок" Алексей Учитель ранее рассказал ТАСС, что фильм "Китобой" Филиппа Юрьева был полностью снят в экспедиции на Чукотке. Это лирическая история взросления, фильм создан совместно с Бельгией и Польшей. Главным героем становится юный чукотский охотник Лешка, чья жизнь меняется с появлением в поселке интернета. Он влюбляется в девушку из видеочата и решается на отчаянный поступок. Работа над проектом шла более семи лет, главные роли сыграли непрофессиональные артисты, коренные чукотские парни Владимир Онохов и Владимир Любимцев.

Об участии фильма "Конференция" в программе смотра ТАСС рассказала продюсер Катерина Михайлова. Главная героиня картины "Конференция" Твердовского - женщина Наталья, много лет назад ставшая свидетельницей страшной трагедии в Театральном центре "на Дубровке", когда террористы несколько дней удерживали заложников.

"Фильм делался очень тяжело, на собственные средства, потом к нам присоединились сопродюсеры из Эстонии, Великобритании, Италии. Для меня очень важно получить премьеру на международном фестивале класса "A", такого уровня, тем более в такое время, когда фестивали проходят в ограниченном режиме. Наша тема действительно международная. Фильм о ценности человеческой жизни, о том, что любой теракт - это зло", - сказала Михайлова. Она добавила, что команда проекта надеется лично представить фильм на Венецианском фестивале. Российский прокат предварительно планируется на 2021 год.

Венецианский кинофестиваль пройдет, как планировалось, со 2 по 12 сентября. Дирекция смотра решила не переводить его в формат онлайн в условиях пандемии, хотя объявила, что программа будет сокращена. В четверг состоялось объявление программы независимой секции смотра Giornate degli autori, в которую включили два фильма из России: "Конференцию" Ивана И. Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева. Для Юрьева это первый полнометражный фильм, работы Твердовского уже неоднократно становились участниками российских и зарубежных смотров, "Конференция" - его четвертый полный метр. Оба режиссера дебютировали со своими короткометражными картинами на российском кинофестивале "Кинотавр".

О программе Giornate degli autori

Независимая программа Венецианского кинофестиваля Giornate degli autori была создана в 2004 году. Она проходит параллельно с международным смотром и объединяет независимые оригинальные картины, которые отличаются высоким художественным качеством. В этой секции также вручаются награды, главная из них включает денежное вознаграждение в размере €20 тыс. Сумма делится поровну между режиссером-победителем и международным дистрибьютором, который займется прокатом фильма. Президентом жюри в 2020 году стал израильский режиссер Надав Лапид, чья картина "Синонимы" завоевала главный приз на международном Берлинском кинофестивале в 2019 году.

Кроме того, дебютанты из программы Giornate degli autori могут претендовать на приз Луиджи Ди Лаурентиса "Лев будущего". Он присуждается отдельным жюри, состоящим из деятелей кино и культуры из разных стран. Денежная часть награды составляет $100 тыс. и делится поровну между режиссером и продюсером картины.