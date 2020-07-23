Картина "Альфаромео" получила главный приз кинофестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова получил главный приз IV Фестиваля нового российского кино "Горький fest", закрытие которого прошло в четверг в Нижнем Новгороде. О решении жюри на церемонии закрытия фестиваля, которая транслировалась во "ВКонтакте", объявил актер и продюсер Егор Корешков.

Главный герой фильма - мужчина, который хочет вернуть расположение бывшей возлюбленной, чтобы в свою очередь вернуть себе самооценку. По словам режиссера фильма Радика Рахимова, это его первая картина. "Большое спасибо. Это первое, что я сделал. А выходит, что это нравится людям, и это удивительно приятно", - сказал Рахимов на церемонии вручении приза.

Приз кинофестиваля за вклад в современный кинематограф был присужден продюсеру Сергею Сельянову, работавшему с режиссерами Алексеем Балабановым, Александром Рогожкиным и другими. "Без этого человека не было бы современного кинематографа, который мы знаем и любим. Приз за вклад в современный кинематограф вручается Сергею Михайловичу Сельянову", - сказал президент фестиваля, актер и режиссер Михаил Пореченков.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году мероприятия "Горький fest" посетили более 70 тыс. зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов. Победителем конкурсной программы 2019 года стала картина "Амбивалентность". В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы.