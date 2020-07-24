Фильм о русском авангарде с Трегуловой и Хабенским будет доступен бесплатно 48 часов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьера онлайн-экскурсии "Третьяковка с Хабенским", где генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и народный артист РФ Константин Хабенский рассказывают о шедеврах русского авангарда, состоится в пятницу. Фильм можно будет посмотреть бесплатно в течение 48 часов, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko.

"24 июля в 19:00 мск на мультимедийном сервисе Okko выходит продолжение нашумевшего проекта Третьяковской галереи и Сбербанка - онлайн-экскурсий по музею в уникальном формате. В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что фильм создан кинокомпанией Team Films и будет доступен бесплатно в течение 48 часов. Затем он пополнит библиотеку сервиса в рамках подписки "Оптимум". Разговор в онлайн-экскурсии пойдет о девяти произведениях, начнется он с "Черного квадрата" Казимира Малевича. Также речь в фильме идет о таких работах, как "Композиция VII" Василия Кандинского, "Весна" Михаила Ларионова, "Натурщик" Владимира Татлина, "Москва" Аристарха Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" Ильи Машкова, "Венчание" Марка Шагала, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина и "Композиция 64/85. Черное на черном" Александра Родченко.

"Я счастлива, что темой новой серии проекта стал русский авангард, который для многих до сих пор остается terra incognita. Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение - мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским", - привели в пресс-службе слова Трегуловой.

По ее словам, не обошлось без споров. "Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласие, а я рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра. В этом фильме есть интрига, есть напряженность", - отметила генеральный директор Третьяковки.

Первым фильмом стала онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников в стенах галереи в Лаврушинском переулке. Премьера состоялась 12 апреля. В преддверии выхода "Третьяковки с Хабенским" Трегулова рассказала ТАСС, что возможно продолжение проекта, однако тема третьего фильма пока держится в секрете. При этом, по ее словам, следующий фильм станет последним в этой серии.