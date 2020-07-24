Создатели сериала "Чиновница" с Толстогановой рассказали о съемках в условиях пандемии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские кинематографисты, получившие возможность вернуться к съемкам после нескольких месяцев простоя, привыкают работать в новых условиях - на площадке появился человек с термометром, а при работе в помещении нельзя снимать маску даже в жаркий день. Об особенностях кинопроизводства в период пандемии рассказали ТАСС создатели сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой в главной роли. Героиня фильма - коррумпированная сотрудница регионального Минздрава, которая решает раскрыть преступную схему продажи поддельных лекарств.

В масках и перчатках

Съемки восьмисерийного проекта "Чиновница" планировалось начать еще в апреле, но из-за пандемии запуститься удалось только в июле. Режиссер Оксана Карас к вынужденному простою относится с оптимизмом, поскольку команда проекта получила три дополнительных месяца, чтобы детально проработать сценарий. Вместе с Карас над ним работали авторы сериала "Обычная женщина" - Мария Меленевская и Денис Уточкин.

Генпродюсер сериала Джаник Фазиев рассказал ТАСС, что работать с учетом всех ограничений стало сложнее: "Во-первых, это дороже, поскольку надо покупать маски, перчатки, санитайзеры, сдавать анализы. Суммы не болезненные, но в условиях вечного дефицита денег они ощутимы".

По словам режиссера Оксаны Карас, на площадке ежедневно присутствует человек, который измеряет температуру всем участвующим и ведет дневник. Соблюдать правила, которые касаются масок и перчаток, на свежем воздухе проще, но и натурных съемок в картине не так много, поскольку действие чиновничьей драмы в основном разворачивается в кабинетах.

"Мы все должны быть в масках, и летом в жару это очень и очень тяжело. Но мы же не одни такие, так что не жалуемся. Наоборот, мы рады, что запустились, потому что многие коллеги были вынуждены отложить свои проекты на следующий год или вовсе отказаться от планов", - сказала Карас.

Есть и еще одна сложность. Режиссеру и оператору нужно следить, чтобы маски не попали в кадр, ведь герои по сценарию картины живут в 2019 году, когда ни тотальной изоляции, ни масочного режима не было. Поэтому журналистов, которые в полной экипировке приехали на съемки, то и дело просили отойти, чтобы они не отражались, например, в глянцевой поверхности машин.

Без положительных героев

Журналисты оказались на площадке в момент съемок одной из ключевых сцен - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Впрочем, в фильме конкретную локацию указывать не будут, поскольку действие происходит в вымышленном городе под названием Порт-Новопетровск.

Оксана Карас рассказала, что изначально искала город на воде со всеми его мостами, кораблями, баржами: темные воды в кадре как бы перекликаются с темными помыслами персонажей, а непредсказуемость стихии отражает переменчивость жизни. Положительных героев в классическом понимании в сериале нет, говорит режиссер, зрители увидят сложные личности, в чьих мотивах им предстоит разобраться.

Главная героиня сериала - успешная чиновница регионального Минздрава Арина Алферова, которая за "откаты" помогает "правильным" людям. Один из таких "правильных" - местный фармацевтический магнат - выводит на рынок тонны просроченных и поддельных лекарств. От таких таблеток умирает близкий человек чиновницы, после чего она решает размотать всю коррумпированную цепочку. Исполнительница главной роли Виктория Толстоганова призналась, что не сразу смогла войти в образ, поскольку ее героиня мало чем на нее похожа: "Уговорить наше общество, и меня в том числе, полюбить чиновницу - сложно. <…> Я и не испытываю нужды, чтобы полюбили кого-то из моих персонажей. Мне важнее разобраться с самой собой в этой роли - насколько я ее люблю, насколько могу оправдать или присвоить некоторые ее черты". Героиня по сценарию проходит путь личностного взросления - от инфантильной примитивной взяточницы до человека, способного отвечать за свои поступки. Толстоганова пояснила, что ее персонажем изначально движет не столько жажда наживы, сколько человеческие отношения: "Как раз это, наверное, легче оправдать".

По словам Оксаны Карас, пока создатели планируют уложить историю в один сезон. Премьера проекта, который снимается "Киностудией КИТ", состоится на платформе МТС Медиа, предварительно, в 2021 году, после чего сериал покажут на Первом канале.

Съемки восьмисерийного фильма пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Роли также исполнят Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович.