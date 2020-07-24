Мариинский театр с 27 июля отправится на гастроли в Италию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Коллектив Мариинского театра в Санкт-Петербурге в ближайшие дни отправится на первые за пять месяцев зарубежные гастроли - в Италию, где примет участие в двух фестивалях. Об этом ТАСС сообщил в пятницу художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев.

"Если говорить о нашей международной деятельности, которая всегда была очень разнообразной, мы скоро, через несколько дней, должны впервые за пять месяцев выехать на гастроли - вылететь в Италию. Могу только предположить, что мы, наверное, первый коллектив, который за эти пять месяцев куда-либо вылетает на крупные гастрольные выступления. Фестиваль в Равенне в Италии - это крупнейший фестиваль, это фестиваль Риккардо и Кристины Мути, моих замечательных итальянских коллег, друзей", - рассказал собеседник агентства.

Гергиев отметил, что фестиваль в Равенне открылся около месяца назад - примерно одновременно с фестивалем Мариинского "Звезды белых ночей". "Мы буквально спиной к спине открывали свои фестивали и таким образом сотрудничаем уже много лет", - добавил он.

"Мы также выступим в Равелло - это тоже знаменитый фестиваль. Мы выступали там многократно. Нас, я чувствую, по-настоящему ждут, активно звали. Мы надеемся, что выступим и проведем три дня в Италии, наполненные музыкой и музицированием, и будем у друзей, мне кажется очень важным в наше время не только думать о друзьях, а что-то делать вместе, я также надеюсь, что и их появление у нас не заставит себя долго ждать", - сказал маэстро.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, концерт в Равенне состоится 27 июля, в Равелло - 29 июля.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты состоялись 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается и в июле. Фестиваль проводится с 1993 года и считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России. Пока концерты проходят на двух площадках театра - на сцене Мариинского-2 и в Концертном зале.