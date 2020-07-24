Летний кинотеатр Москино откроется в парке искусств "Музеон" с 1 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Летний кинотеатр под открытым небом в парке искусств "Музеон" в Москве откроется с 1 августа. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе Москино.

"1 августа в парке искусств "Музеон" откроется летний кинотеатр Москино. Кинозал под открытым небом, свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов - все это позволит сделать кинопоказы безопасными для зрителей. Кинотеатр "Москино Музеон" станет первой постоянной летней площадкой Москино", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, ранее в течение трех лет команда "Москино" с большим успехом проводила выездные показы под открытым небом в разных точках города - от крыши Дома Наркомфина до жилых дворов в Чертаново, от бассейна "Чайка" до Курьяновского парка.

"В репертуаре летнего кинотеатра "Москино Музеон" - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа. Показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами. Запланирована обширная образовательная программа: встречи с кинокритиками и режиссерами, лекции и мастер-классы о кино и вокруг него", - уточнили в Москино.

Фильмом открытия станет "Фея"- новая картина Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли, премьера которой ранее состоялась онлайн. А 2 августа в "Москино Музеон" также начинается Beat Film Festival - международный фестиваль документального кино о новой культуре, который в этом году пройдет в Москве с 1 по 14 августа.

"В программе - фильмы из кураторской программы Александра Горбачева "Наперекор" о людях, которые прямо сейчас бросают вызов современности, а также истории о легендарных явлениях музыкальной культуры - рок-группе Swans, первопроходцах индастриала Throbbing Gristle и британских панк-протестах 1970-х Rock Against Racism. В этом году Москино выступает партнером национального конкурса Beat Film Festival и учреждает специальный приз для фильмов-участников. "Москино Музеон" станет площадкой для премьерных показов 10 полнометражных и короткометражных фильмов, вошедших в конкурсную программу", - рассказали в пресс-службе.