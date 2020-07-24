Художественную выставку "Стартап как искусство" открыли в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выставка "Стартап как искусство" открылась в столичном саду "Эрмитаж". Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе Моспродюсера.

"Цифровое деловое пространство и Московский продюсерский центр совместно с современными художниками предлагают горожанам и гостям столицы поразмышлять о том, что объединяет стартап и искусство, предпринимателей и художников. В выставке приняли участие представители творческой сферы, которые работают в самых разных жанрах: от абстракционизма до поп-арта. Офлайн-вернисаж пройдет с 24 июля по 24 августа в саду "Эрмитаж", вход свободный", - говорится в сообщении.

Кроме того, расширенную экспозицию, включающую более 60 работ, горожане смогут увидеть на светодиодных экранах Цифрового делового пространства до конца лета. Выставка приурочена ко дню рождения проекта "Стартап-кафе".

"Моспродюсер" работает с представителями разных направлений современного искусства, в том числе и с художниками, иллюстраторами, графиками и стритартерами. Поэтому мы приняли решение стать соорганизаторами open call "Стартап как искусство". Это масштабный проект, в рамках которого художники-резиденты получили возможность показать себя и свое творчество на всю Москву", - приводятся в сообщении слова директора Моспродюсера Андрея Петрова.

"Стартап-кафе" - это деловые встречи в неформальной обстановке для обсуждения актуальных тем в различных сферах бизнеса, выступления в формате TED, аналитика, панельные дискуссии, битвы стартап-проектов. С 24 июля 2019 года прошло 11 мероприятий "Стартап-кафе", на которых выступили более 200 спикеров, а количество участников превысило 3 тыс. человек.