В Шанхае открылся 23-й международный кинофестиваль

ШАНХАЙ, 25 июля. /ТАСС/. 23-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) официально начал работу в субботу, однако из-за продолжающейся борьбы с распространением коронавируса нового типа многие его мероприятия перенесены в онлайн, а программа сокращена. Тем не менее он станет самым крупным событием в Китае в сфере кино и телевидения с начала пандемии.

Как сообщили ранее в оргкомитете кинофестиваля, несмотря на то, что работы для конкурсной программы отобраны во всех разделах, в этом году из-за пандемии коронавируса награды присуждаться не будут. Не состоится и проход именитых участников по ковровой дорожке, который ежегодно предшествовал церемонии награждения. Сама церемония также отменена из-за эпидемиологической ситуации.

Так или иначе всем любителям кино в Китае, истосковавшимся по большому экрану за время изоляции, выпала прекрасная возможность наконец посетить кинотеатры, которые после более чем полугодового перерыва открылись по всей стране с 20 июля. В этом году программа показа кинофестиваля включает 320 фильмов, которые в разное время будут демонстрировать в 29 кинотеатрах Шанхая. 200 картин станут мировыми, азиатскими или китайскими премьерами.

Продажа билетов онлайн началась 20 июля и сразу же вызвала огромный ажиотаж среди любителей кино. За первый час, согласно официальным данным, было раскуплено свыше 128 тыс. билетов. Их продажа в кассах в этом году из-за коронавируса недоступна.

Киносмотр, который продлится до 2 августа, изначально должен был состоятся в июне, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. Учитывая сохраняющиеся в городе меры эпидемиологического контроля, заполняемость залов в кинотеатрах, согласно установленным правилам, не должна превышать 30% от максимальной. Все зрители обязаны проходить процедуру регистрации личных данных и проверку температуры тела на входе.

Российское участие

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. В этом году организаторы лишь опубликовали список отобранных работ, претендующих на награды в том или ином разделе.

Среди отобранных картин есть и российский полнометражный мультфильм "Огонек-огниво" режиссера Константина Щекина. Во внеконкурсной программе кинофестиваля китайские зрители получат возможность посмотреть еще три российские работы: полнометражный художественный фильм "Один вдох" Елены Хазановой, документальный фильм "Катя и Вася идут в школу" Юлии Вишневецкой и анимационный фильм "Овцы и волки: Ход свиньей" режиссера Владимира Николаева.

Шанхайский кинофестиваль

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В состав его жюри в разное время входили Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".