Бэнкси пожертвовал для аукциона триптих на тему кризиса с мигрантами в Европе

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси выставил на аукцион три своих картины, средства от продажи которых пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который проведет 28 июля торги под названием "От Рембрандта до Рихтера".

Речь идет о триптихе под названием "Вид на Средиземное море, 2017", предварительная оценка которого составляет от £800 тыс. до £1,2 млн ($1-$1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, за исключением современных спасательных жилеты и кругов, выброшенных на берег. Как подчеркивают в аукционном доме, это представляет собой ясную ссылку на кризис последних лет с беженцами, которые погибали, пытаясь всеми возможными способами пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

"На аукционе "От Рембрандта до Рихтера" этот триптих находится в галереях Sotheby's вместе с работами некоторых величайших художников-пейзажистов, таких как Беллотто, ван Гойен и Тернер. Работы Бэнкси в то же время стоят особняком благодаря их мощному политическому посланию", - цитирует в воскресенье телеканал Sky News главу отдела современного европейского искусства аукционного дома Алекса Бранчика.

Ранее эти картины висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В гостинице под названием The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель") 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира.

Всего в рамках предстоящих торгов в Лондоне коллекционерам будут предложены более 70 работ, охватывающих более чем пятисотлетнюю историю искусства. Среди предложенных произведений есть картины кисти Жоана Миро (оценочная стоимость $25-$37,5 млн), Фрэнсиса Бэкона ($15-$22,5 млн), Анри Матисса ($10-$15 млн), Рембрандта ($15-$20 млн), Пабло Пикассо ($7,5-$11,3 млн), Дэвида Хокни ($5-$7,5 млн), Герхарда Рихтера ($11-$15 млн), скульптура "Стоящая женщина" Альберто Джакометти ($5-$7,5 млн).

О Бэнкси

Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен бристольский мастер граффити - всегда с закрытым лицом.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

3 октября прошлого года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за рекордные £9,9 млн фунтов ($12 млн по курсу на тот момент). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 метра) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводил в Лондоне Sotheby's, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.