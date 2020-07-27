В Вологде приступили к подготовке к реставрации одного из старейших памятников XVIII века

ВОЛОГДА, 27 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Дом дворян Засецких, памятник культуры федерального значения XVIII века, один из старейших деревянных домов Вологды и Русского Севера, планируется отреставрировать в течение ближайших трех-пяти лет и воссоздать там усадьбу с каретником, флигелем и другими постройками. На данный момент идет подготовка проекта реставрации, начать которую планируется в сентябре, рассказал ТАСС инициатор реставрации, известный в Вологодской области предприниматель и меценат, нынешний арендатор дома Герман Якимов.

"Сейчас идет подготовка к реставрации, обследуем фундамент, стены, потолки, кровлю, обсчитываем, проект будет готов примерно к сентябрю. Реставрация будет длиться 3-5 лет, поскольку сейчас не все понятно, каков объем работ, и нет сметы. Планы по дому, конечно, есть, здание большое, поэтому после реставрации там планируется открыть музей и проводить торжественные мероприятия, к чему дом очень располагает - высота потолков 4,7 м. Дом один из самых старых деревянных в Вологде, да и на всем Русском Севере, ему примерно 240 лет. Сейчас мы делаем дендрохронологический анализ, предварительное подтверждение его возраста есть, но ждем официальные документы", - рассказал ТАСС Якимов.

Дом будет отреставрирован на частные средства, это четвертый объект в Вологде, который воссоздают на счет капиталовложений мецената. До этого был отреставрирован дом купца Черноглазова, известный как "дом с лилиями" благодаря украшению в виде резных лилий на дверях здания XIX века. Затем был воссоздан дом купца Извощикова, находившийся в аварийном состоянии, и памятник культуры федерального значения 1850 года, известный как дом Дружинина.

По словам Якимова, дом Засецких передан ему в долгосрочную аренду на 49 лет с арендными платежами по 200 тыс. рублей в год. "Уже сейчас ясно, что фундамент нужно укреплять, заменить 30-35% бревенчатых стен, кровлю. Печи требуют реставрации. Они особо ценные, у кого ни спрашиваю, все отмечают, что на севере-западе сохранились единицы таких печей. Дом, и все что в нем находится, - это очень ценно не только для Вологды, поэтому важно его сохранить", - сказал Якимов.

Знаковое место для Вологды

Как рассказал ТАСС руководитель коллектива архитекторов Владимир Лукин, дом расположен на пересечении нынешних улицы Ленинградской и проспекта Победы в центре Вологды. Это одна из немногих городских усадеб, которую реально воссоздать полностью, весь усадебный комплекс с хозяйственными постройками.

"Дом сохранился в очень неплохом состоянии, учитывая его возраст и то, что последние 10 лет он пустовал и не отапливался. Ценно его местоположение, дом находится в непосредственной близости от Вологодского кремля, архиерейского сада, с балкончика дома Засецких мы наблюдаем этот сад и колокольню, а дворовые фасады выходят на церкви - Ильинскую и Варлаама Хутынского. Это знаковое место для Вологды, поэтому воссоздать городскую усадьбу было бы очень уместно, потому что остальные усадьбы либо утрачены, либо остались без территории, она застроена", - рассказал главный архитектор проекта реставрации.

Воссоздать усадьбу возможно за счет того, что близ дома сохранилась часть кирпичной кладки каретника, предположительно его задняя кирпичная стена служила преградой от огня на случай пожара и говорит о состоятельности хозяев, не все могли позволить себе использовать кирпич. По сохранившимся фотографиям XIX века известно, что возле дома был флигель, от него остался в земле фундамент.

"По датировке это один из самых старых деревянных домов Вологды, таких в городе всего два, но второй гораздо проще, близок к сельской архитектуре. Сейчас мы делаем дендрохронологический анализ дома Засецких по древесине, чтобы уточнить возраст и что за дерево использовалось, предварительно это ель. Взято 10 проб, и по результатам мы сможем понять этапы развития дома, увидим, когда был сделан основной сруб, когда проводились ремонты, а когда реконструкция, во время которой у одноэтажного особняка в классическом стиле появился мезонин", - рассказал архитектор.

По его словам, на данный момент выполнены обмерные чертежи, подняты историко-архивные и этнографические материалы, проводятся инженерные изыскания. Исследователи уже сделали ряд открытий. "Сохранность печей в этом доме - изумительная. Изразцовые печи сохранились в подлиннике, и они все разные, аналогов им в Вологде нет. Близко к такому качеству и сохранности - это печи в доме Волкова [памятник архитектуры федерального значения XIX века в Вологде]", - рассказал Лукин.

Еще один интересный момент - дом изнутри оказался утеплен войлоком, на оконных рамах и дверях есть старая фурнитура. "Это очень интересный дом, и мы ждем от него еще много открытий. Что меня поразило - это камин внутри печи, такого в Вологде не было, складывали простые печи для отопления и готовки, а здесь камин. Удивили и изразцовые печные дверцы, обнаруженные внутри печи. Положили их внутрь похоже те, кто закладывал печные проемы: печи в свое время убрали, так как ими не пользовались, проемы заложили современным кирпичом, а сами дверцы не выкинули, не сдали в металлолом, а положили во внутрь печи. Они дождались нашего времени", - рассказал Лукин.

Цвет охры и антресоли

Реставрацию проведут специалисты известной в области компании "Вологодские реставраторы". Как рассказал ТАСС руководитель коллектива Владимир Новоселов, сейчас сотрудники раскрывают стены, фиксируют все изменения в доме, потому что он много раз ремонтировался и перестраивался.

"В конце XIX - начале XX века собственник дома делал ремонт, оставил сруб и надстроил мезонин, украсили весь дом деревянной резьбой. Затем проводились еще небольшие ремонты, появились пристройки. В советский период в доме располагались детский сад, школа, затем централизованная бухгалтерия, последние 10 лет дом пустовал. Сейчас мы точно знаем, что уберем советские перепланировки, перегородки, раскроем пространство. А фасады отремонтируем, они останутся такими, как на момент конца XIX - начала XX века, иначе вологжане нас не поймут, если мы снесем мезонин и уберем всю резьбу", - рассказал руководитель коллектива реставраторов.

По его словам, обследование не завершено, но уже сейчас выясняется по слоям краски, что дом был не зеленого цвета, как сейчас, а оттенка охры. Возможно, по завершении реставрации он получит своей первоначальный цвет. "Удивили нас и обнаруженные арочные проемы над дверями внутри. Предполагаем, что они были для подсветки антресольных этажей и выходили в большой зал, и это было как декоративное оформление. Такое раньше мы не встречали. Это удивительный дом дворцового периода, каких практически не сохранилось. Важно воссоздать весь усадебный комплекс с постройками, чтобы передать дух того времени", - рассказал Новоселов.

Засецкие - знаковые для Вологды и области дворяне, их древний род происходит от Николая Засецка, приехавшего из Италии в 1389 году. Вологодская ветвь происходит от Григорий Засецкого, чьи потомки оставили заметный вклад в развитие города. Так, Алексей Засецкий (1717 - 1784 годы) считается одним из первых историков и краеведов Вологды. Усадьба пережила расцвет при супругах Павле (1780 - 1833) и Варваре Засецких, когда в поместье были организованы первые в городе сыроварни и кружевная фабрика, технологию кружевоплетения привезли от родственников в Пошехонье Ярославской области. Супруги активно занимались хозяйственной, общественной и благотворительной деятельностью. После внезапной смерти супруга Варвара Засецкая открыла богадельню для пожилых женщин, приходское училище для детей крепостных крестьян, выделила тысячу рублей на покупку городских часов "с боем", которые после ее смерти были установлены на колокольне Софийского собора, главного храма Вологодского кремля.