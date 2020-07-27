"Мелодия" выпустила цифровой релиз записей пианиста Александра Бахчиева к его 90-летию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" издала цифровой релиз сольных записей Александра Бахчиева к 90-летию со дня рождения пианиста. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"К 90-летию со дня рождения Александра Бахчиева фирма "Мелодия" выпустила цифровой релиз сольных записей", - сообщили в пресс-службе.

Записи для фортепиано соло сделаны в 1965, 1969 и 1970 году. Еще одна запись в сопровождении Ансамбля солистов Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР под управлением дирижера Юрия Николаевского сделана в 1990 году.

"Программа альбома посвящена музыке композиторов петербургской школы XIX - начала ХХ столетия. Непритязательные миниатюры Глинки, тончайшие музыкальные зарисовки Лядова, лирические эскизы Аренского, яркие концертные пьесы Рубинштейна и Ляпунова, былинно-эпические образы Бородина. Завершает альбом концерт для фортепиано с оркестром Introitus Софии Губайдулиной, написанный специально для Александра Бахчиева и посвященный ему в знак многолетней творческой дружбы", - рассказали в "Мелодии".

Издание будет доступно для любителей музыки на площадках Apple Music, "Яндекс.Музыка", YouTube, Spotify. К нему прилагается цифровой буклет на русском и английском языках с информацией о Бахчиеве, уточнили в "Мелодии".

Народный артист России Александр Бахчиев (1930-2007) получил известность в 1950-х годах, в 1955-1995 был солистом Москонцерта, выступал в Германии, США, Израиле, Японии. Ранее "Мелодия" выпустила несколько цифровых изданий с участием Бахчиева: "Сергей Рахманинов. Избранные произведения" (1967), "Альфред Шнитке. Юбилейное издание" (1980), "Фортепианные дуэты. Елена Сорокина и Александр Бахчиев" (1974-1991).