Премьера сериала Богомолова по мотивам истории "ангарского маньяка" состоится 20 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сериал "Хороший человек" Константина Богомолова, основанный на реальной истории "ангарского маньяка", выйдет онлайн-платформе Start 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса в понедельник.

"Хороший человек" - он о том, как зло может прятаться под маской жертвы. Жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он несет свои раны душевные и психические как стигматы, дающие ему право вершить суд. Он - фанатик. Он - боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным", - сказал режиссер проекта Константин Богомолов, чьи слова привели в пресс-службе.

Проект, премьера которого состоится 20 августа, будет состоять из девяти эпизодов. По сюжету сериала, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы".

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994-2000 годах в городе Ангарске. Богомолов отметил, что при подготовке к съемкам история была значительно изменена.

Главного героя - Ивана Крутихина - играет Никита Ефремов, роль следователя - Евгении Ключевской - исполняет Юлия Снигирь. В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие. По словам Ефремова, он сыграл человека, который принял себя. Этот герой считает, что занимается "гигиеной" - очищает мир. "Он не испытывает удовольствия от пыток жертвы, от совершения убийств. Он видит в этом свою миссию. Эта роль непростая, и мне немного страшно за маму, которая переживает, что я играю маньяка. У меня были моменты в жизни, когда я очень вживался в роль. Пользуясь случаем, хочу сказать: мама, не переживай, все нормально, я не перейду на сторону зла", - поделился артист.

Оператором проекта стал Александр Симонов, который также снимал "Груз 200" Алексея Балабанова и "Рай" Андрея Кончаловского.