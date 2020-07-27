Книги с маркировкой "18+" будут храниться в библиотеках отдельно

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подготовило правила предоставления библиотеками информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей. В частности, как следует из приказа, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, хранить книги с маркировкой "18+" следует отдельно от других изданий.

"Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей", - говорится в документе.

Такие книги могут размещаться в отдельном помещении, закрываемом на ключ, в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу, расположенном вне доступа детей, а также в зале, предназначенном для обслуживания исключительно совершеннолетних лиц.