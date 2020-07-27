Премьера фильма "Довод" Кристофера Нолана намечена на 26 августа

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter киностудии.

"Довод" дебютирует не в США. "Долгожданный фильм Кристофера Нолана "Довод", снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа", - информировала Warner Bros. Киностудия пообещала скорое появление в продаже билетов на сеансы, но не уточнила даты.

Изначально премьера картины была намечена на 17 июля, потом откладывалась несколько раз, как сообщали СМИ, из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. Сначала дебют фильма перенесли на 31 июля, потом - на 12 августа.

Главные роли в новой картине Нолана о секретном агенте, стремящемся спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране выявлено более 4,26 млн случаев заражения и свыше 147,1 тыс. летальных исходов.