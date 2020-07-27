В Крыму открылась посвященная визуальным искусствам смена "Тавриды"

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Смена форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", посвященная визуальным искусствам, открылась в Крыму в понедельник.

"Антишкола (особый формат смены форума) "Новая визуальная культура" началась на "Тавриде" 27 июля. На одной площадке встретились представители 46 регионов - лучшие художники, скульпторы, перформеры, арт-критики в возрасте от 18 до 35 лет", - отмечается в сообщении пресс-службы форума.

Уточняется, что на одной площадке соберутся как классические академические художники, так и современные, а значит, участники "смогут попробовать себя в любых направлениях и медиа, создать спонтанные проекты и сформировать свои команды".

Наставниками антишколы стали руководитель Школы журналистики центра современного искусства "Винзавод" Ирина Саминская, основатель галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин, футуролог, руководитель лаборатории "Культура будущего" Ольга Ремнева, основатель проекта "ARTпатруль", посвященного героям и событиям в мире искусства, Юрий Омельченко и другие специалисты индустрии визуальной культуры.

"Совместно с лидерами индустрии участники обсудят визуальную культуру в контексте современного арт-дискурса и то, как изменился мир искусства в нынешних условиях. Вместе они ответят на вопросы, что такое визуальная культура в контексте современного арт-дискурса, из чего состоит художественная среда сейчас, когда междисциплинарность и мультиформатность становятся обыденностью и ищут выхода в новых смыслах и новой эстетике, стоит ли бояться коммерции в искусстве или это и есть тот фактор, который способен сместить актуальную ситуацию в сторону логического развития и выхода из отживших схем. Наконец, участники и эксперты разберут главный вопрос 2020 года: как изменилась парадигма развития искусства в России в условиях после пандемии и как в ней существовать", - отметили в оргкомитете.

По данным пресс-службы, по итогам смены галерея Омельченко выберет участника, который станет ее резидентом, галерея Старых определит трех стипендиатов на год, а главной наградой для художников станет возможность присоединиться к VII Московской международной молодежной биеннале. Молодых творцов также ждут образовательные программы от проекта "МосАртСкул" и другие бонусы от партнеров форума.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.