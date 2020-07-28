Выставка к 175-летию с рождения коллекционера Ивана Цветкова открывается в Третьяковке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка "Иван Цветков и его галерея. К 175-летию коллекционера" открывается в главном здании Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке во вторник и продлится до 13 декабря включительно. Она объединит произведения живописи и скульптуры, сообщает пресс-служба галереи.

Выставку планировалось открыть еще 28 апреля, в день 175-летия со дня рождения Ивана Цветкова, но из-за пандемии нового коронавируса сроки были сдвинуты. "Этой выставкой Государственная Третьяковская галерея продолжает серию проектов, посвященных коллекциям, которые вошли в фонды музея. С одной стороны, проект посвящен Ивану Евменьевичу Цветкову и его собранию, с другой - жизни его коллекции в Галерее и, таким образом, истории самой Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли избранные работы из коллекции Цветкова, ставшей частью собрания фондов музея. Здесь представлены работы таких художников и скульпторов, как Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Алексей Венецианов, Сергей Волнухин, Владимир Беклемишев и других.

Выставку дополняют архивные материалы из отдела Третьяковской галереи: фрагменты личной переписки Цветкова с художниками, фотографии семьи, письма из личного архива и архива галереи Цветкова, а также цветные эскизы проекта здания его галереи на Пречистенской набережной. К открытию выставки уникальное издание книги-каталога, содержащей статьи научных сотрудников музея и исследователей собирательской деятельности Цветкова, включающее в себя приложение, составленное на основе каталога коллекции, подготовленного и изданного самим Цветковым в 1915 году.

"Дом-ларец"

В 1898-1901 годах Цветков построил для своей коллекции двухэтажный особняк на Пречистенской набережной, неподалеку от храма Христа Спасителя, с видом на Кремль и Третьяковскую галерею. Внешний вид фасадов и внутреннее убранство были стилизованы под древнерусский терем по рисункам и указаниям художника Виктора Васнецова, друга Цветкова. С 1909 года Цветковская коллекция была открыта для посетителей в этом "доме-ларце", а после закрытия галереи в 1926 году большая часть коллекции поступила в Третьяковскую галерею.

С помощью мультимедиа на выставке можно будет совершить "прогулку" по "дому-ларцу". Посетители смогут при клике на тот или иной снимок увеличить его, разглядеть мельчайшие детали, рассмотреть произведения, с указанием автора, названия и места, где хранится эта картина.

В здании, где раньше располагалась Цветковская галерея, в настоящее время находится резиденция военного атташе Франции. В 1995 году на особняке появилась мемориальная табличка, увековечившая память Цветкова. Здание включено в список объектов, участвующих в Днях культурного наследия, и раз в год открыто для посещения.

О коллекционере

Иван Цветков родился 28 апреля 1845 года в селе Астрадамовка Симбирской губернии. Начальное школьное образование получил в Алатырском духовном училище. Происходил из семьи потомственного священника.

Сам Цветков говорил, что страсть к коллекционированию у него появилась в 1871 году - когда он попал в Голицынский музей и, увидев собрание картин, был потрясен. Коллекционер тщательно занимался систематизацией своего собрания - составлял каталоги и описи коллекции. Последний каталог датируется 1915 годом, за два года до его смерти. При подготовке к выставке ее организаторы провели полную идентификацию произведений, живописи и графики именно по этому каталогу.

Всего в собрании было в районе почти 2 тыс. произведений. Приоритетом для коллекционера было собирание рисунков, гравюр - их насчитывалось около 1,5 тыс. Произведений живописи - более 400. В 1926 году Цветковская галерея была присоединена к Третьяковской. Позднее часть коллекции рисунков и свыше 100 картин оставили в Третьяковской галерее, а более 300 картин передали в Государственный музейный фонд и распределили по другим российским музеям.