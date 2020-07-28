Мультфильм "Маша и Медведь" стал одним из пяти любимых развлекательных брендов в мире

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Kidz Global.

Исследование проводилось весной 2020 года среди более чем 60 тысяч респондентов из 43 стран мира в формате онлайн-интервью. "Международное исследовательское агентство Kidz Global представило результаты исследования самых любимых развлекательных брендов в разных регионах мира, в топ-5 которых среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord, "Маша и Медведь", - рассказали в компании.

Мультфильм вошел в пятерку лидеров для аудитории девочек до 6 лет в мире, а также в пятерку лидеров среди аудитории мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и Европе.

В 2019 году мультсериалу "Маша и Медведь" исполнилось 10 лет. Мультфильм переведен на 39 языков, это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" - наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов - русском, английском, испанском и португальском - превышает отметку в 10 миллионов.

Ранее компания Animaccord объявила о том, что 30 июля на платформе "КиноПоиск HD" состоится премьера двух первых эпизодов пятого сезона проекта. Серия "Большой поход" расскажет о приключениях героев по дороге к вулканам, "Что внутри?" станет наглядным пособием от Маши по конструированию техники. Новые эпизоды планируется выпускать раз в месяц.

Одновременно с пятым сезоном в онлайн-кинотеатре выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord "Песенки для малышей". Главной героиней этого проекта также станет Маша: в каждой серии она будет петь развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.