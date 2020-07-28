Подростки покажут в Музее Москвы глобальную инсталляцию из 85 объектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка-фестиваль " всегда, кроме когда нет" откроется в Музее Москвы 9 августа и представит 85 реализованных проектов участников проектной школы для подростков "Каскад. Проект как метод". Экспозиция займет "Красный зал" и будет устроена по принципу лабиринта, сообщает пресс-служба музея во вторник.

"На протяжении учебного года ребята работали на трех выставочных площадках Москвы (Музей Москвы, галерея современного искусства "Триумф", галерея Ground Solyanka) над созданием собственных проектов, концептуально независимых друг от друга, вместе с известными художниками и кураторами. В ходе обучения участники разделились на 15 групп, каждая из которых выбрала наиболее подходящий и интересный формат", - говорится в сообщении.

Выставка состоит из 15 разделов, названия которых совпадают с названиями групп: "Искусство действия", "Инсталляция", Art&Language, "Звуковая среда", Digital, "Скульптура и графика", "Музейный город" и другие. Гости выставки увидят тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графику, живопись, скульптуру, мультфильмы, услышат аудиозаписи. Среди них рассказ о репрессированном дедушке, инсталляция о страхах москвичей, проект "Скамья", рассказывающий о ксенофобии, разговор с бюстом Ленина на тему того, как быть с историческим прошлым, исследование экстремальных увлечений подростков, комната хрущевки и объект "Божьи дети" о красоте всех людей.

Экспозиция устроена по принципу лабиринта с прозрачными стенами и несколькими входами. В музее говорят, что несколько одинаковых входов и разветвленная сеть туннелей с тупиками создадут иллюзию хаотичного передвижения. Вход на выставку будет свободным для подростков и молодых людей до 21 года.

Вместе с ребятами над проектами работали художники Антонина Баевер, Александр Образумов, Ганна Зубкова, композитор, саунд-дизайнер Максим Сергеев, кураторы Анна Титовец, Ольга Широкоступ, проектировщик Матвей Осколков-Ценципер, архитектор Наталья Зайченко и другие эксперты.

Организаторы напоминают, что это уже второй фестиваль проектной школы для подростков, целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города. Выставка прошлого года состоялась в галерее современного искусства "Триумф", где были показаны работы более 100 подростков-выпускников школы. В этом году в отчетной выставке принимают участие 180 молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет.