Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о недостаточной господдержке на фоне пандемии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кинотеатральная индустрия не получила достаточной государственной поддержки на фоне простоя из-за пандемии коронавируса, несмотря на включение в перечень пострадавших отраслей. Об этом сообщил во вторник председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной возобновлению с 1 августа 2020 года работы столичных кинотеатров в условиях особой эпидемиологической обстановки.

"Мы были включены в список пострадавших отраслей, но нам это фактически ничем не помогло, за исключением мер поддержки персонала кинотеатров: когда выделялись "президентские" два МРОТа, когда выделялись кредиты на выплату заработной платы. То есть все меры, которые были направлены на поддержку сотрудников, но не на поддержку кинотеатров как отрасли, бизнеса", - сказал Березин.

По словам главы ассоциации, пока не удалось договориться о субсидиях, при том что ее потери составили порядка 30 млрд рублей. "Мы сейчас говорим с правительством о выделении субсидии в 10% от этой суммы - 3,5 млрд рублей на все кинотеатры. Но и с этим сложно", - отметил он.

Также представители отрасли в качестве мер поддержки предложили Министерству культуры и Фонду кино выкупить у продюсеров четыре-пять фильмов и отдать их сейчас в прокат. В качестве примера он назвал ленты "На острие", "Вратарь галактики", "Пальма" и другие. "Благодаря таким фильмам мы можем достаточно быстро вернуть аудиторию в кинотеатры. Но эта идея пока тоже не находит решения", - рассказал Березин.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил, что кинотеатры в столице смогут открыться с 1 августа.