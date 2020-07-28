Фильм Сергея Саркисова "Ненависть среди нас" стал лауреатом премии Emmy

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Документальный фильм "Ненависть среди нас", одним из продюсеров которого стал Сергей Саркисов, был удостоен Дневной премии Emmy в категории "Выдающаяся режиссура специальной телепередачи". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Блиц Фильм", занимавшейся производством фильма.

"Документальный фильм "Ненависть среди нас" (Hate Among Us) <...> получил премию Emmy (Daytime Emmy Award) в номинации "Выдающаяся режиссура специальной телепередачи". Таким образом, Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, ставшим лауреатом этой престижной премии", - сказали в пресс-службе.

Картина была представлена также в номинации "Выдающаяся специальная программа специального класса".

Премьера ленты "Ненависть среди нас" состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Американским партнером по созданию картины стала компания Associated Television International. Режиссер фильма, а также один из продюсеров - Дэвид Маккензи, среди продюсеров помимо Маккензи и Саркисова - Дин Кейн, Лаура Маккензи и Монтел Уильямс.

В центре повествования фильма - проявления антисемитизма в современном обществе в США и в Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с агрессивным проявлением антисемитизма в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй мировой войны.

Дневная премия Emmy вручается Нью-Йоркской Национальной академией телевизионных искусств и наук и Лос-Анджелесской академией телевизионных искусств и наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах. Церемония вручения премии состоялась в онлайн-формате 26 июля.