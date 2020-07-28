Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы Венецианского кинофестиваля

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в традиционном формате со 2 по 12 сентября. Программу престижного старейшего в мире киносмотра объявил во вторник его художественный руководитель Альберто Барбера.

Пресс-конференцию было решено, в отличие от самого фестиваля, провести в формате онлайн из-за санитарных правил по предотвращению распространения коронавируса. Как указал Барбера, большинство показов будут организованы в действующих залах с соблюдением всех мер предосторожности.

Женский фестиваль в эпоху пандемии

"Восемь из 18 фильмов основного конкурса Венеции-77 сделаны женщинами-режиссерами", - объявил Барбера. Среди них - известная итальянская театральная постановщица Эмма Данте, которая представит свою вторую работу в кино "Сестры Макалузо". Как и ее кинодебют, также показанный в Венеции семи лет назад, эта лента - экранизация ее театральной постановки.

Кроме того, в основном конкурсе примут участие француженка Николь Гарсиа, немка Юлия фон Хайнц, итальянка Сузанна Никкьярелли, Чайтанья Тамхане из Индии, а также работающая в США китаянка Хлое Чжао. Последняя представит фильм с элементами документального кино "Номадленд" о жизни на улицах в Америке с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Прославленная актриса выступила продюсером этой ленты, которая, по мнению Барберы, попадет в "оскаровский" список.

Кончаловский и другие

Женскому составу будут противостоять виднейшие режиссеры-мужчины, такие как Андрей Кончаловский, обладатель двух "Серебряных львов", который представит свою последнюю работу о расстреле новочеркасской манифестации рабочих в 1962 году, израильский режиссер Амос Гитай, также неоднократный призер Венецианского фестиваля, документалист Джанфранко Рози, первым получивший "Золотого льва" за документальную ленту "Священная Римская кольцевая" (Sacro GRA, 2013). На этот раз он привезет документальный фильм о последних событиях в Сирии.

Всего в основном конкурсе, оценивать которое будет международное жюри во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт, участвуют 18 лент. Но Барбера не исключил сюрпризов. Пока на Лидо, острове в Венецианской лагуне, где традиционно проходит фестиваль, не заявлено ни одной крупной голливудской звезды. Как известно, из-за пандемии коронавируса было приостановлено кинопроизводство, многие студии отложили выход своих фильмов. Картина "Номадленд" будет показана в знак солидарности с организаторами смотров, которые пришлось отменить, совместно с международными фестивалями в Торонто, Нью-Йорке и Теллуриде.

Вне конкурса

Ранее дирекция смотра объявила, что он откроется премьерным показом вне конкурса картины итальянского режиссера Даниэле Лукетти "Узы" с известными итальянскими актерами, включая Альбу Рохвахер, Сильвио Орландо и Джованну Медзожорно. Барбера указал, что Венецианский фестиваль 11 лет не начинался итальянским фильмом. Примечательно, что и завершится он премьерой картины итальянца Стефано Моранди "Отпусти меня", в котором снялись звезды итальянского экрана - Стефано Аккорси и Валерия Голино. Как и фильм открытия, он будет показан вне конкурса. Всего внеконкурсная программа включает 20 лент, 10 из которых нехудожественные.

Во второй конкурс "Горизонты" включен фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка".

Помимо "Дорогих товарищей" Кончаловского, который будет представлен в основном конкурсе, еще две российские картины - "Конференция" Ивана И. Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева - включены в программу независимой секции смотра авторского кино "Венецианские дни". Для Юрьева это первый полнометражный фильм, что делает его участником конкурса на лучший дебют премии им. Луиджи Ди Даурентиса. Работы Твердовского уже неоднократно становились участниками российских и зарубежных смотров, "Конференция" - его четвертый полный метр. Оба режиссера дебютировали со своими короткометражными картинами на российском кинофестивале "Кинотавр".

Кроме того, в программе отреставрированных кинолент "Венецианская классика" "Мосфильм" представит фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977). Эта секция в этом году пройдет немного раньше по срокам, в конце августа, в Болонье при исторической синематеке в рамках фестиваля "Обретенное кино".