Исторический музей впервые представит полную коллекцию работ Рокотова

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка "Федор Рокотов. Собрание Исторического музея", где представлены работы крупнейшего русского портретиста XVIII века, пройдет в Историческом музее с 29 июля по 28 сентября. Посетители впервые увидят коллекцию работ Рокотова из собрания ГИМ в полном объеме, сообщил журналистам во вторник директор музея Алексей Левыкин.

Изначально выставку Рокотова планировалось открыть 26 мая, но из-за пандемии пришлось скорректировать сроки. "Мы долго готовились к этому событию. Коллекция работ Федора Рокотова - настоящая жемчужина нашего собрания, и в таком полном объеме она показывается впервые. Причем не только работы самого Рокотова, которые атрибутированы, но и работы его круга, его мастерской", - сказал Левыкин. По его словам, коллекция работ Рокотова из собрания ГИМ занимает третье место по количеству работ после коллекций Русского музея и Третьяковской галереи.

Среди произведений, представленных на выставке, центральное место занимает большой парадный портрет Екатерины II. Рокотов неоднократно получал заказы на создание полотен с изображением членов царской семьи, что являлось высшим знаком признания мастерства художника. Линию царского портрета на экспозиции продолжает портрет великого князя Александра Павловича, исполненный в начале 1780-х годов.

Большую часть экспонирующихся произведений составляют камерные портреты представителей московского дворянства. Это в том числе образы поэта Александра Сумарокова, графа Дмитрия Матюшкина, московской красавицы Александры Васильчиковой. Как отмечают в музее, многие из этих работ ранее не демонстрировались, а некоторые только после тщательного изучения были атрибутированы как работы Рокотова, и также впервые стали частью экспозиции.

Наследие художника также связано с портретными галереями в русских усадьбах конца XVIII века. На выставке представлено несколько десятков копий картин Рокотова, выполненных усадебными живописцами. "Это те копии картин Рокотова, которые происходят из имений и создавались совершенно не известными художниками. То есть, на выставке мы имеем возможность проследить за тем влиянием, которое художник оказывал на развитие портретного жанра", - добавил директор музея.

Среди таких произведений в музее выделяют произведения: "Кабинет И. И. Шувалова" и "Петр I и Минерва", созданные его учеником Андреем Зябловым. Влияние произведений Рокотова на других художников демонстрируют и гравюры, созданные по оригиналам живописца ведущими русскими мастерами второй половины XVIII века. Также в состав экспозиции вошли материалы фотосъемок и рентгенограмм, сделанных во время технико-технологического изучения полотен и реставрационных работ.

О художнике

Федор Рокотов (1736-1808) родился в имении князей Репниных Воронцово, происходил из крепостных крестьян, видимо, еще в юности получил вольную. В 1755 году Рокотов переехал в Петербург. Здесь он окончил Сухопутный шляхетский корпус. Получив чин ротмистра, дававший дворянство, художник оставил службу. Также он учился в недавно созданной Академии художеств.

В 1763 году был приглашен в Москву для написания коронационного портрета Екатерины II, который очень понравился императрице. В 1765 году был удостоен звания академика. В 1766 году художник переехал в Москву. Здесь Рокотов, помимо творчества, занимался педагогической деятельностью - он обучал живописи своих учеников. В 1772 году стал одним из основателей Московского английского клуба.

Рокотов первым из живописцев нового времени обратился к теме духовной жизни человека. Его друг, помещик Николай Струйский говорил, что Рокотов "проникал во внутренность души", сумел выразить тончайшие нюансы душевных движений языком живописи - посредством красок, линий, композиции.