Реставраторы приступили к восстановлению пяти личных покоев Екатерины II в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Реставраторы приступили к производственным работам по восстановлению пяти личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в рамках проекта "Екатерина II. Личное пространство" после кратковременной паузы из-за пандемии. Об этом сообщила во время пресс-тура в государственном музее-заповеднике "Царское Село" главный архитектор музея Мария Рядова.

"Сейчас ведутся [производственные работы] <…> по пяти помещениям: это Купольный зал, Серебряный кабинет, Опочивальня, Табакерка и Зеркальный кабинет. И по трем помещениям ведутся проектные работы - это Китайский зал, Туалетная и Рафаэлевская комнаты. Все эти работы планируется завершить в конце 2023 года. Это будет отдельный, феноменальный маршрут экскурсионный", - рассказала она.

В ближайшее время музей возобновит приостановленные из-за пандемии переговоры с мастерами из Китая по подбору аналогов лаковых панно, составлявших основной элемент декора Китайского зала флигеля. Пандемия существенно повлияла на экономику музея и другие реставрационные проекты, но восстановление личных покоев императрицы ведется в запланированный срок. "Пандемия минимальный нанесла урон этому проекту, и сроки практически не были нарушены. Всего пара недель, как реставраторы стояли, а потом они получили разрешение, продолжили работу", - рассказала на пресс-туре директор музея Ольга Таратынова.

Зубовский флигель Екатерининского дворца реконструирован в 1779-1780 годах, на втором этаже флигеля Екатерина II оформила для себя личную часть, над интерьерами которой работал шотландский архитектор Чарльз Камерон. В годы Великой Отечественной войны Екатерининский дворец сильно пострадал, личные покои императрицы были практически уничтожены. При воссоздании специалисты ориентируются на сохранившиеся акварели, фотографии и автохромы, выполненные в 1917 году. "Здесь просто реставрационный учебник, все техники, известные на тот момент - это и флорентийская мозаика, и цветное стекло, и энкаустика, бронза, золочение" - пояснила Рядова.

Ранее ТАСС сообщал, что стоимость проекта по воссозданию залов Зубовского флигеля составляет более 600 млн рублей. Проект реализуется при финансовой поддержке ПАО "Газпром". Подготовительные работы на данный момент почти завершены.

Военные утраты

За 28 месяцев немецкой оккупации в парках Царского Села было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Екатерининский дворец превратился в обгоревшие руины, гитлеровцы уничтожили 57 его залов, из которых к настоящему времени удалось восстановить лишь немногим более половины.

С 1942-го по 1944 год по приказу командования немецкой группы армий "Север" производился вывоз культурных ценностей в Германию. По информации ТАСС тех лет, из библиотеки Александровского дворца было вывезено более 10 тыс. книг и рукописей, из Екатерининского дворца вывозились даже паркет и шелковые обои. Самой значительной утратой музея стала Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I. Уникальный интерьер исчез бесследно, найти его не удалось до наших дней. К 300-летию Петербурга Янтарная комната была воссоздана российскими реставраторами.

Реставрация разрушенных войной памятников в Царском Селе ведется с 1957 года. С 1944 года идет розыск утраченных экспонатов, однако из 30 тыс. произведений искусства, вывезенных оккупантами, пока удалось найти лишь 400.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.