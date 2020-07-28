Архангельский театр драмы планирует открыть сезон в конце сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова планирует начать сезон 27 сентября, сообщает пресс-служба Министерства культуры Архангельской области.

"Открытие театрального сезона запланировано на 27 сентября. В этот день театр представит последнюю премьеру прошлого сезона "Пряслины. Две зимы и три лета" по роману Федора Абрамова (режиссер Владимир Хрущев)", - говорится в сообщении.

В конце марта премьера прошла перед пустым залом, шла трансляция в интернете. На 9-10 октября запланирована премьера спектакля "Собака на сене" по пьесе Лопе де Вега, репетиции с режиссером Ренатой Сотириади уже идут. В театре открылась III лаборатория молодых режиссеров "Рыбный обоз": в театр прибыли режиссеры Андрей Воробьев, Андрей Гогун и Филипп Виноградов. Закрытый показ эскизов в рамках этого проекта состоится 2 августа.

В конце октября в рамках федеральной программы "Большие гастроли" запланированы обменные гастроли с Рязанским драматическим театром. В ноябре государственный театр оперы и балета Республики Коми привезет в Архангельск оперу "Чио-Чио-Сан" и оперетту "Принцесса цирка". На ноябрь перенесены гастроли Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Московская труппа покажет балеты "Дон Кихот", "Золушка" и "Сотворение мира".

В Архангельской области начался второй этап снятия ограничений, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Открываются летние кафе, гостиницам разрешено размещать туристов. До 7 августа продлены ограничения на деятельность организаций общественного питания (за исключением предоставления услуг на открытом воздухе); деятельность по показу кинофильмов; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Архангельской области составляет 8 565. За последние сутки выявлены 68 новых случаев, большинство из них в областном центре. За последнюю неделю число случаев заболевания в сутки не превышает ста.