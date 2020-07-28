Забайкальский международный кинофестиваль перенесен на 2021 год

ТАСС, 28 июля. Организаторы приняли решение перенести на 2021 год планировавшийся на сентябрь IX Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ). Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщила пресс-служба правительства региона.

В мае из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе кинофестиваля с июня на сентябрь. "Безопасное проведение кинофестиваля - одна из главных задач организаторов в сегодняшних реалиях. Однако, обстановка в стране и в мире все еще остается напряженной, а в связи с ограничением международных перелетов становится невозможным пригласить именитых иностранных гостей, из-за чего пострадает программа фестиваля. Мы вынуждены сообщить о переносе даты события: IX Забайкальский международный кинофестиваль пройдет в Чите в привычные сроки в конце мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оргкомитет ЗМКФ рассчитывает, что в 2021 году "Чита будет готова вновь принять гостей - звезд кинематографа, стать эпицентром культурной и кинематографической жизни Забайкальского края и всей страны".

Забайкальский международный кинофестиваль - уникальное кинематографическое событие, это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья, фестиваль проводится с 2011 года.

В 2019 году VIII ЗМКФ проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края, в его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. Главный приз - "Хрустальный шар" за лучший фильм - получила картина режиссера По Хао Хуна "Папин костюм". Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная.