Гарик Сукачев планирует снять фильм о болельщице ЦСКА Машке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рок-музыкант, композитор, поэт и актер Гарик Сукачев работает над проектом фильма о болельщице клуба ЦСКА Машке. Об этом актер сообщил ТАСС во вторник.

Машка - самая известная в 1970-80-е годы болельщица ЦСКА, постоянно посещавшая футбольные и хоккейные матчи любимой команды, знакомая со многими игроками. Полное имя женщины не известно.

"У меня была давнишняя идея сделать "гиляровщину", то есть рассказать о Москве и москвичах, но уже моего времени. Хочу рассказать о людях, местах, улицах, которые известны, вошли в городские легенды, - поделился Сукачев. - Начать решили с легендарной Машки, болельщицы ЦСКА". По словам музыканта, образ болельщицы был хорошо известен в Москве. "О ней говорили в пивных, очередях, на заводах. Ее знал Леонид Ильич Брежнев. Но никто [в широких кругах] о ней не знал ничего, ни фамилию, ни где она жила, ни сколько ей лет", - рассказал артист.

Планируется, что будущий фильм, который пока не получил название, будет состоять из интервью с деятелями, лично знавшими героиню. "Мы только начали эту работу, но уже встречались с легендарными советскими хоккеистами Владиславом Третьяком, с Борисом Михайловым. <…> Мне хотелось найти какие-то человеческие рассказы людей, которые с ней лично встречались", - пояснил Сукачев.

Кроме того, одним из героев фильма станет журналист Всеволод Кукушкин, возглавлявший спортивную редакцию информационного агентства ТАСС с 1982 по 1991 год и в целом проработавший в агентстве больше 20 лет.

Игорь (Гарик) Сукачев начинал музыкальную карьеру в составе групп "Закат Солнца вручную" и "Постскриптум", которая после его ухода сменила название на "Браво". В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив "Бригада С", который просуществовал до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собирает группу "Неприкасаемые". В 2013 году было объявлено о ее распаде. У Сукачева режиссерское образование и за плечами ряд актерских и режиссерских работ в кино. В частности, он снял по собственным сценариям фильмы "Праздник" и "Дом Солнца".