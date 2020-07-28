Большой театр не будет проводить традиционный сбор труппы из-за риска коронавируса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Традиционный сбор труппы и объявление планов на сезон в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России не состоятся из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Планов у Большого театра более чем достаточно, мы скоро с ними всех познакомим. Но не станем в этом году проводить их официального представления, равно как и традиционного сбора труппы. Мне кажется, в данной ситуации рисковать лишний раз было бы не очень правильно. Впрочем, каждый театр решает этот вопрос для себя индивидуально", - сказал он.

Урин также отметил, что театр обязуется представить публике ранее обещанные спектакли. "Это вопрос не только творческий, но и организационно-финансовый. Ведь когда речь идет о спектакле, который запущен в производство, и на него потрачены не маленькие деньги, и на восемьдесят процентов он уже сделан, мы даже с юридической точки зрения не имеем права его не выпустить", - пояснил генеральный директор.

По его словам, некоторые из несостоявшихся во второй половине сезона постановок театр покажет в новом сезоне или через год. "При этом театр откроет все три свои площадки - историческую, новую и камерную сцены. И количество премьер, запланированных на ближайший сезон, такое же, как и в прошлые годы", - рассказал Урин.

Он уточнил, что театр максимально освободит от премьер сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь: "Потому что это будет такой восстановительный период, и мы должны понимать, что он может оказаться всяким. Но ответы на все вопросы даст только работа".