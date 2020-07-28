В Калининграде завершился фестиваль "Бахослужение"

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Онлайн-трансляцией концерта советского и российского органиста Гарри Гродберга завершился в Калининграде международный музыкальный фестиваль "Бахослужение". Об этом ТАСС сообщила Вероника Николаева - начальник информационного отдела Калининградской областной филармонии им. Светланова, выступающей организатором фестиваля.

"Гарри Гродберг - народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, общепризнанный интерпретатор Иоганна Себастьяна Баха многие годы сольным концертом 28 июля, в день памяти этого знаменитого немецкого композитора эпохи барокко, завершал фестиваль "Бахослужение". И хотя сегодня его нет с нами (Гродберг ушел из жизни 10 ноября 2016 года), мы решили не отступать от традиции и предоставить почитателям его таланта вновь услышать органную музыку в исполнении непревзойденного маэстро", - сказала она.

Собеседница агентства особо отметила тот факт, что именно Гродбергу принадлежала 20 лет назад идея проведения в 2000 году, объявленном ЮНЕСКО годом Иоганна Себастьяна Баха, калининградского "Бахослужения", который с тех пор стал ежегодным.

Для онлайн-трансляции выбран юбилейный концерт, который Гродберг дал в Калининграде, в любви к которому не раз признавался публично, 25 апреля 2014 года в год своего 85-летия. Произведения Баха, других знаменитых композиторов звучали тогда на органе - этом "короле музыкальных инструментов", установленном в концертном зале филармонии в 1982 году по инициативе и при непосредственном участии Гродберга, это был первый концертный орган в области.

Помимо двух онлайн-концертов, первый из которых по мотивам "Кофейной" и "Крестьянской" кантат Баха открывал "Бахослужение-2020", в рамках нынешнего фестиваля были организованы три музыкальные экскурсии непосредственно в концертном зале, но с ограничением числа слушателей из-за пандемии коронавируса. Три вечера под сводами старинного исторического здания филармонии звучали сюиты, арии, и кантаты в исполнении лауреатов международных конкурсов Марии Гаврилюк, Анаит Мкртчян, Хироко Иноуэ, других солистов и музыкантов. А солист филармонии, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов Александр Дудницкий на время фестиваля перевоплотившись в "самого" Баха, проводил экскурсии. Двадцатилетней истории калининградского фестиваля были посвящены фотовыставка и фильм.

Директор филармонии, народный артист России Виктор Бобков в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что "Бахослужение-2020", несмотря на его непривычный формат в этом году, вызвал большой интерес: трансляцию в соцсетях концерта открытия фестиваля и другие видеосюжеты, приуроченные к этому празднику органной музыки, посмотрели уже более 10 тыс. человек. "Единственное, о чем сожалеем, - не смогли всех желающих разместить в зале во время музыкальных экскурсий, но меры предосторожности в ситуации с коронавирусом, забота о здоровье наших слушателей - на первом месте", - сказал он, добавив, что "фестиваль "Бахослужение" продолжится и в следующем году, а, значит, будут новые встречи с волшебным миром музыки".