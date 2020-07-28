Василий Лановой вспомнил в Севастополе, как в городе снимали фильм "Офицеры"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Актер Василий Лановой во вторник во время общения с поклонниками в Севастополе, куда он приехал на посвященные Дню Крещения Руси праздничные мероприятия, вспомнил, как снимали один из эпизодов фильма "Офицеры" на местной железной дороге.

"Я с поездов часто прыгаю и с трамваев, и срывал в молодости и цветы, и не только. Но тут я, когда побежал и когда садился [перед выполнением трюка], понял, что сзади еще два вагона, которые могли сильно испортить мою внешность. И я этого не сделал, сказал: "Хлопцы, давайте я в конец поезда?". И каждый раз, когда я смотрю этот эпизод, я думаю: "Молодец, хохол Василий, все-таки уговорил", - рассказал Лановой поклонникам, уточнив, что по сценарию он должен был запрыгнуть в третий с конца вагон, но в итоге запрыгнул в последний.

Лановой во вторник принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Крещения Руси. Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир. Рядом с купелью, где был крещен князь, сейчас находится Свято-Владимирский собор. Почти вся территория древнего городища вошла в музей-заповедник "Херсонес Таврический", там есть два действующих православных храма.

В Севастополе в честь праздника прошел крестный ход, молебен в Свято-Владимирском соборе и концерт, в котором принял участие и Лановой.