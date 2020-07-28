Автопортрет Рембрандта продали в Лондоне за рекордные $18,7 млн

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Картина кисти Рембрандта (Харменс ван Рейн, 1606-1669) была продана во вторник в Лондоне за £14,5 млн ($18,7 млн), что стало рекордной стоимостью за автопортрет голландского художника, когда-либо реализованный на аукционе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который проводит в настоящий момент торги под названием "От Рембрандта до Рихтера".

Борьба за картину, предварительная оценочная стоимость которой составляла £12-16 млн ($15-20 млн), развернулась между шестью коллекционерами. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд, который был установлен в 2003 году. Тогда автопортрет мастера был продан за £6,9 млн.

Как отметили в аукционном доме, реализованная во вторник картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой, так как, по оценкам Sotheby's, она лишь одна из двух, в которой Рембрандт, создавший за свою карьеру не менее 80 автопортретов, изобразил себя в парадной одежде - в воротнике и черной шляпе. Это также один из трех автопортретов, который находится в частной коллекции.

В настоящий момент торги, в рамках которых будет предложено более 70 лотов, охватывающих более чем пятисотлетнюю историю искусства, продолжаются.