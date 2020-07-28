Искусствовед нашел место во Франции, изображенное на последней картине Ван Гога

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Исследователь-искусствовед Вутер ван дер Веен обнаружил место, которое изобразил на своей последней картине постимпрессионист Винсент Ван Гог (1853-1890). Об этом сообщает газета Le Monde.

Свое открытие ван дер Веен, являющийся директором некоммерческой ассоциации "Институт Ван Гога", сделал во время разбора архивных фотографий коммуны Овер-сюр-Уаз и ее окрестностей, где Ван Гог провел свои последние дни.

Ранее считалось, что в день, когда художник покончил с собой, он отправился в поле за замок Овер-сюр-Уаз.

Один из снимков, сделанный в 1910 году на улице Добиньи, вызвал у искусствоведа особый интерес: на фотографии стоящего спиной к камере мужчины был запечатлен опутанный корнями деревьев холм, похожий на тот, который незадолго до смерти изобразил на своей картине Ван Гог. Исследователь сопоставил узор корней с таковым на незаконченной работе великого постимпрессиониста "Корни" (1890) и пришел к выводу, что они крайне похожи. Он обратился к экспертам Музея Ван Гога в Амстердаме, которые после пяти недель проверок подтвердили догадку ван дер Веена.

После снятия карантина искусствовед немедленно отправился на место, которое, как оказалось, расположено в 150 м от гостиницы, где проживал Ван Гог. Данное место с фотокарточки ему помогла опознать 104-летняя местная жительница, которая рассказала, как в молодости водила по этой дороге стадо овец.

"Это значит, что я выяснил, где он провел день 27 июля, и приподнял завесу тайны над обстоятельствами его смерти", - заявил исследователь. Свое открытие он описал в книге, которую опубликовал в открытом доступе в интернете.

28 июля в гостинице "Оберж Раву", где жил живописец, состоялась торжественная церемония с участием экспертов Музея Ван Гога в Амстердаме и представителей посольства Нидерландов, а также Винсент-Виллема Ван Гога - правнука брата художника Тео. На церемонии были представлены выводы экспертов. 29 июля представители городской администрации Овер-сюр-Уаз, а также родственники Ван Гога планируют возложить цветы к могиле великого постимпрессиониста.