Фестиваль оперы и балета в четвертый раз откроется в "Херсонесе Таврическом"

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Четвертый фестиваль оперы и балета откроется в среду на площадке севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический". Артисты Большого театра исполнят известные арии и дадут балет "Кармен сюита" на берегу моря на фоне руин античного города.

"Четвертый международный фестиваль оперы и балета пройдет с 29 июля по 2 августа в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Это масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие российские театры и исполнители", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

В оргкомитете ранее отмечали, что Большой театр, артисты которого обеспечиваю всю программу, впервые выступит в "Херсонесе". Как сообщал гендиректор театра Владимир Урин, концерты Большого театра в Херсонесе будут состоять из двух частей, оперной и балетной.

Зрители услышат певцов с мировыми именами: Игоря Головатенко, Динару Алиеву, Анну Аглатову, Олега Долгова, Анну Нечаеву. Вместе с ними на сцену выйдут выпускница молодежной оперной программы Большого театра, а теперь его солистка Юлия Мазурова и молодой тенор Бехзод Давронов, также выступят юные дарования - стажеры Светлана Лачина, Алина Черташ, Константин Артемьев. Наряду с ариями, дуэтами, ансамблями из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова зрители смогут насладиться мелодиями Жака Оффенбаха, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Франца Легара и Франческо Чилеа. При этом "учитывая формат выступления open air, теплую летнюю крымскую погоду, в концерте будет исполнена музыка узнаваемая, легкая, радостная, искрящаяся".

Во втором отделении планируется балет "Кармен сюита", который написали и поставили специально для великой русской балерины Майи Плисецкой. Сегодня в Большом существует несколько составов, исполняющих этот балет. Зрители фестиваля увидят свободолюбивую цыганку в исполнении Светланы Захаровой, Екатерины Крысановой, Анны Никулиной. Их партнерами по сцене станут Денис Родькин, Игорь Цвирко, Егор Геращенко.

По информации организаторов, в этом году площадь сцены увеличили, также стало больше мест в зрительном зале, сейчас он может вместить примерно столько же зрителей, как зал Большого театра. Тяжелые конструкции не вкапывают в землю, а устанавливают на специальные бетонные подушки в металлических каркасах, благодаря им нагрузка распределяется, ущерб древнему городищу Херсонеса не наносится.

О фестивале

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Цель фестиваля - популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории, в частности, среди жителей и гостей Крыма. В числе участников прошлых лет были Сергей Полунин, Осиэль Гюнео, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр "Новая опера", Фабио Мастранджело, Лауретта Саммерскейл и другие.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Севастополя. Ежегодно он привлекает в Севастополь туристов и является одним из ключевых событий в летний период.