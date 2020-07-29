Выручка торгов Sotheby's "От Рембрандта до Рихтера" составила $193 млн

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Общая выручка торгов "От Рембрандта до Рихтера", охватывающих пятисотлетнюю историю мирового искусства, составила £149,7 млн ($193 млн), при этом сразу пять лотов преодолели отметку в $10 млн. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который провел во вторник торги в Лондоне.

Топ-лотом вечера стал портрет в стиле абстракционизма кисти испанского художника Жоана Миро (1893-1983). Работа "Живопись (Женщина в красной шляпе)" нашла нового владельца за £23,7 млн ($30,5 млн) при изначальной оценочной стоимости в £20-30 млн.

Однако рекордной по стоимости для работ Миро она не стала.

Рекорд от Рембрандта

Рекорд же во вторник установило другое произведение. Картину кисти Рембрандта (Харменс ван Рейн, 1606-1669) продали за £14,5 млн ($18,7 млн), что стало рекордной стоимостью за автопортрет голландского художника, когда-либо реализованный на аукционе.

Борьба за картину, предварительная оценочная стоимость которой составляла £12-16 млн фунтов ($15-20 млн), развернулась между шестью коллекционерами. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд, который был установлен в 2003 году. Тогда автопортрет мастера был продан за £6,9 млн.

Реализованную во вторник картину художник написал в 1632 году, когда ему было 26 лет. Она считается очень редкой, так как, по оценкам Sotheby's, она лишь одна из двух, в которых Рембрандт, создавший за свою карьеру не менее 80 автопортретов, изобразил себя в парадной одежде - в воротнике и черной шляпе. Это также один из всего лишь трех автопортретов, которые находятся в частных руках по всему миру.

Интерес к Бэнкси

В два раза выше изначальной оценочной стоимости ушел триптих под названием "Вид на Средиземное море, 2017", созданный британским уличным художником Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе. Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, к которым добавлены изображения современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег.

Пейзажи после оживленной сессии торгов продали за £2,23 млн ($2,9 млн) при эстимейте в £800 тыс.-1,2 млн ($1-1,5 млн). Как ранее информировал аукционный дом, средства от продажи лота пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Неподалеку от этого медицинского учреждения, у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, действует гостиница под названием The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель"), открытая Бэнкси в 2017 году. Эти картины висели в холле отеля.

Другим примечательным лотом стала скульптура "Стоящая женщина" Альберто Джакометти (1901-1966). Работа швейцарского скульптора была реализована за £10,7 млн ($13,8 млн). Отметку в $10 млн преодолели еще две работы. Это пейзаж современного германского художника Герхарда Рихтера (£10,5 млн или $13,5 млн) и абстрактный натюрморт Фернана Леже (£12,2 млн или $15,7 млн).

Выполненный углем портрет Пабло Пикассо (1881-1973) ушел за £7,3 млн ($9,4 млн), а две работы Василия Кандинского (1866-1944) были проданы за £1,27 млн ($1,6 млн) каждая, что оказалось лучше ожиданий.

Всего же коллекционерам был предложен 71 лот.