Дворец внучки Николая I под Воронежем откроют туристам "Императорского маршрута"

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем, где до революции располагалось имение внучки императора Николая I Евгении Ольденбургской, в 2021 году примет первых туристов по "Императорскому маршруту". Программа по местам памяти представителей дома Романовых включит посещение единственного в Черноземье трехэтажного дворца в английском стиле, рассказала ТАСС заместитель директора Дворцового комплекса Ольденбургских Анна Кретинина.

"Воронежская область вошла в "Императорский маршрут", разработанный Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Сейчас мы совместно с департаментом предпринимательства Воронежской области разрабатываем этот маршрут в регионе: в него войдут объекты, связанные с императорской семьей в Воронеже, а отдельный день выделяется на Рамонь. В 2021 году туристы по этому маршруту уже смогут посетить Воронеж и Рамонь с усадебным комплексом и имением Ольгино", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, туристам на "Императорском маршруте" предложат, в том числе, осмотреть сохранившиеся до наших дней объекты имения Ольденбургских в Рамони - здание школы, открытой владелицей имения Евгенией Ольденбургской, флигель "Уютный", федьдшерский дом, каретную, водонапорную башню, а также посетить имение Ольгино, купленное после женитьбы сына Ольденбургских Петра на великой княжне Ольге Романовой, сестре Николая II. "Отдельно мы делаем предложение по Воронежу - добавить для посещения места, где Ольденбургские создавали богоугодные заведения", - сказала замдиректора комплекса.

О проекте

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".

О комплексе Ольденбургских в Рамони

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони под Воронежем до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает трехэтажный дворец в английском стиле, в котором сохранились некоторые подлинные интерьеры, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. Дворец построили при личном участии Евгении Ольденбургской, также она создала в имении кондитерскую фабрику, сахарный завод и другие объекты. В 2014 году на территории комплекса образовали музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", в котором первую экспозицию посвятили 100-летию приезда в Воронеж императора Николая II с дочерями. Ежегодно комплекс принимает около 50 тыс. туристов.