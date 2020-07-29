Главгосэкспертиза одобрила проект архива Кунсткамеры в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на создание архива Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на создание архива Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН на базе объекта незавершенного строительства на улице Заповедной в Приморском районе северной столицы. По итогам рассмотрения выдано общее положительное заключение", - говорится в сообщении.

Архив планируется создать на базе недостроенного здания на улице Заповедной, 51, корпус 3, лит. А, 30 лет назад здесь планировали возвести комплекс Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР, но строительство растянулось на годы, а в 1998 году было окончательно остановлено.

Проект архива предусматривает корпус для хранения ценных и особо ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций музея на месте демонтируемого вспомогательного корпуса, корпус для административно-хозяйственного, технического и бытового обслуживания сотрудников и посетителей архива Кунсткамеры, а также контрольно-пропускной пункт. Административный и Хранительский корпуса соединят подземным инженерным каналом и надземным переходом.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея - знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году.

Музей считается одним из основных центров изучения народов Арктики и Сибири. Научные сотрудники музея в полевых экспедициях в Якутию, на Чукотку, на Ямал и Кольский полуостров как этнографы и антропологи фиксируют изменения в традиционных укладах малых коренных народов, связанные в том числе с глобальным потеплением.