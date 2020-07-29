Венский фестиваль музыкальных фильмов открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года под открытым небом, состоялось в городе. Из-за пандемии коронавируса количество зрительских мест организаторы сократили до 750, сообщили в пресс-службе почетного консульства Австрии в Екатеринбурге.

"Почти все сидячие места на площади заняты, а их 750, значит пришли почти все, кто зарегистрировался, то есть 750 человек. Больше нам в этом году нельзя, к сожалению. Дождь нам никогда не мешает, мы шутим, что дождь - это уже традиция Венского, почти каждый год он идет в день открытия", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 29 июля по 12 августа - две недели вместо трех запланированных изначально. Из-за этого было принято решение начинать ежедневные показы раньше - в 19:30. Также в этом году организаторы отказались от детской площадки и проката пледов.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. В регионе разрешены спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки.

О фестивале

В день открытия зрители увидят запись оперы "Риголетто" с фестиваля, проходящего на сцене на воде в австрийском городе Брегенце. Главной декорацией постановки стала огромная голова шута высотой в 14 метров и весом в 35 тонн. Действие оперы режиссер и дизайнер Филипп Штельцль перенес в цирк.

Ранее в пресс-службе консульства сообщали, что традиционный живой концерт, который обычно проходит на открытии, перенесен на закрытие 12 августа.

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. Во всем мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Мероприятие проходит на площади Кирова перед Уральским федеральным университетом. В 2019 году фестиваль собрал порядка 80 тыс. зрителей, в день открытия его посетили около 5 тыс. человек.