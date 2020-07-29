Анимационный фильм Александра Петрова "Князь" будет готов к 2025 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Художник-мультипликатор, лауреат премии "Оскар" Александр Петров планирует завершить работу над анимационным фильмом об Александре Невском "Князь" к 2025 году. Об этом Петров сообщил журналистам на открытии выставки своих работ в Ярославском художественном музее.

"Сейчас идет подготовительный период, очень серьезный, ответственный, скрупулезный. Подготовка эскизов и начало съемочной работы. У нас есть комфортные сроки, нам дали пять лет на производство фильма, это хорошее время для того чтобы созреть, успеть вырасти. Ориентировочно к 2025 году фильм должен выйти", - сказал Петров.

Он также сообщил, что для работы над фильмом будет сформирована команда художников. "Уже есть люди, которые работают со мной над фильмом, есть люди, которые будут приглашены позже", - добавил Петров.

Эскизы и разработки типажей к фильму "Князь" можно увидеть на выставке работ Александра Петрова, открывшейся в Ярославском художественном музее в среду. Ранее эскизы не были представлены публике. Фильм будет выполнен в характерной для Петрова технике "ожившей живописи". "Мы будем просто добавлять полезные новшества индустрии, но главным остается рукоделие - все кино будет рисоваться руками, масляной краской", - рассказал Петров.

На выставке в Ярославском художественном музее представлено более 130 произведений - графические, живописные работы, созданные Петровым во время путешествий по России, Италии и Африке, цикл иллюстраций к литературным произведениям, уникальные живописные композиции, которые были созданы им к одной из первых режиссерских работ - фильму "Корова".

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. Он работает в технике "ожившей живописи". В 2000 году Петров получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.