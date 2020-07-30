В Москве открывается выставка плакатов "Иллюстрируя реальность"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Выставка "Иллюстрируя реальность", где покажут советские и польские плакаты второй половины XX века, открывается в четверг в выставочных залах "РОСИЗО" в Петроверигском переулке. Среди прочего в экспозицию вошли афиши к советским фильмам, сообщает пресс-служба организаторов.

"Экспозиция включает не только афиши к легендарным советским фильмам и театральным постановкам ("Берегись автомобиля", "Три сестры", "Преступление и наказание"), но и плакаты к международным фестивалям, художественным и промышленным выставкам стран Восточной Европы, в частности, к Всемирному фестивалю фольклорных коллективов, выставке "Польское современное искусство")", - говорится в сообщении.

Особое внимание в экспозиции уделяется польскому плакату, в том числе работам профессора Варшавской академии художеств Лешека Холдановича. "Стиль польского плаката, представленного на выставке "Иллюстрируя реальность", отличает глубокая метафоричность, достигаемая лаконичным набором средств художественной выразительности. Находясь в постоянном поиске новых графических приемов, авторы стремились максимально образно отразить суть иллюстрируемого культурного мероприятия, передать зрителю эмоцию или даже создать иллюзию музыкального звучания, застывшего на бумаге", - добавляют в пресс-службе.

В экспозицию вошли афиши Холдановича к выставкам польского промышленного дизайна "Объекты и мы" и "Современные польские ковры", а также к спектаклю "Кордиан" и другие. Помимо работ Холдановича на выставке можно увидеть работы Януша Тшебятовского, Джулиана Полка, Сергея Дацкевича, Ефима Цвика. Выставка продлится до 13 сентября включительно.

Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" - многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонды насчитывают более 45 тыс. единиц хранения, которые экспонируются в пространствах "РОСИЗО" в Москве: выставочных залах в Петроверигском переулке и павильоне "Книги" на ВДНХ.