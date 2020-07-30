Театр молодежи в Приморье в августе возобновит работу с читки пьес для зрителей

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Приморский краевой театр молодежи с 20 августа возобновит работу после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Каждый четверг там будут проходить публичные читки пьес современных драматургов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе театра.

"В Театре молодежи стартует новый проект "Открытая читка". Каждый четверг мы приглашаем зрителей, чтобы познакомить [их] с пьесами современной драматургии. Вход свободный. А уже 12 сентября состоится первая премьера сезона - это спектакль "Анна Франк", который основан на дневнике девушки-подростка, чье взросление уместилось в два года, проведенных в убежище в центре Амстердама, где ее семья укрывалась от фашистов", - сказал собеседник агентства.

"Анна Франк" - пьеса драматурга Аси Волошиной. Премьера постановки была назначена на 24 апреля, но репетиции пришлось прервать после введения режима самоизоляции. Планировалось, что актеры проведут читку спектакля в режиме онлайн. Позже от этой идеи тоже отказались.

Театр юного зрителя, который позднее стал Приморским краевым драматическим театром молодежи, создан во Владивостоке в 1930 году. За годы работы в театре поставили более 100 спектаклей.

Важным событием для театра стала организация первого тихоокеанского фестиваля современной драматургии "Метадрама", который в 2019 году приобрел международный статус. Коллективы из дальневосточных регионов и стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводят в Приморье читки пьес. Действо проходит практически без декораций и перемещения актеров по сцене. В июне 2020 года фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.