Союз композиторов России назвал победителей всероссийского конкурса AVANTI

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Победителями третьего Всероссийского конкурса AVANTI стали 11 авторов из восьми городов, главные призы получили композиторы из Башкирии, Перми и Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Союза композиторов России.

"Жюри третьего Всероссийского конкурса композиторов AVANTI, состоящее из композиторов Александра Чайковского (председатель жюри), Ацамаза Макоева, Александра Радвиловича, Ольги Бочихиной, а также музыковедов Татьяны Цареградской и Владимира Калужского, определило победителей в четырех номинациях, награды получат 11 авторов", - сообщили в Союзе композиторов России.

Обладателями первых премий в трех номинациях конкурса стали Алексей Крашенинников из Санкт-Петербурга, Валерий Скобёлкин из Башкирии и Константин Комольцев из Перми. Также сочинения Валерия Скобёлкина и Константина Комольцева отмечены жюри в других номинациях. В этом году жюри оценивало партитуры композиторов из Москвы, Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Саратова, Сургута, Уфы, Челябинска, Ярославля и других городов.

"Уже третий год мы получаем более 200 заявок на конкурс. Будем надеяться, что сочинения лауреатов прозвучат 19 октября в Малом зале Московской консерватории, если наши планы не утонут во второй волне коронавируса. Партитуры победителей разучат спецы в области исполнения современной российской музыки. Как всегда, концерт будет записан и издан "Фирмой Мелодия", партитуры опубликует издательство "Композитор" - цитирует пресс-служба генерального директора Союза композиторов России Карину Абрамян.

Лауреаты конкурса

В номинации "Сочинения для камерного ансамбля" лауреатом I степени стал Валерий Скобёлкин из Башкирии (Scherzo pizzicato для струнного квартета), лауреатом II степени - Роман Цыпышев из Екатеринбурга ("Размышленьице" для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано). В этой номинации жюри определило сразу двух лауреатов III степени, ими стали Константин Комольцев из Перми (Sommernacht для ансамбля) и Игорь Друх из Петербурга ("Красный квадрат", инсталляция по одноименному произведению К. Малевича для кларнета, скрипки и фортепиано).

Также Константин Комольцев с "Лирическим гимном" для сопрано, скрипки и женского хора стал лауреатом I степени в другой номинации - "Сочинения с голосом (хором)". Лауреатами II и III степени названы Андрей Микита из Москвы (Jesum autem flagellatum для смешанного хора и органа) и Динис Курбанов из Екатеринбурга ("Хомония" для смешанного хора).

Алексея Крашенинникова из Петербурга ("Бегство впереди себя" для скрипки и электроники) жюри признало победителем в номинации "Сочинение для одного или двух инструментов". Второй приз здесь взял Денис Писаревский из Москвы (Notecracker для маримбы), третьим стал Антон Светличный из Ростова-на-Дону.

В номинации "Сочинение с участием этнических инструментов" I премию жюри решило не присуждать, второе место у Ильи Карпикова из Кирова ("Пазырыкский ковер" для флейты, кларнета, кастаньет и треугольника). Лауреатами III степени стали Елена Анисимова из Татарстана ("На круги своя" для малой и альтовой домры) и Валерий Скобёлкин из Башкирии ("Сынрау торна" для курая и органа).

О конкурсе

Всероссийский конкурс композиторов AVANTI проходит при поддержке Фонда президентских грантов, его участниками могут стать только члены Союза композиторов России.

К участию в конкурсе допускались произведения, созданные не ранее 2010 года, не публиковавшиеся коммерческим тиражом и не записывавшиеся на тиражированные носители, не становившиеся призерами конкурсов и лауреатами премий. По условиям конкурса, продолжительность произведений - не более 20 минут.

Основными целями конкурса его организаторы называют развитие и укрепление композиторских организаций в регионах России, стимулирование композиторского творчества и продвижение сочинений российских композиторов.