Спектакль об истории Севастополя в музее "Херсонес Таврический" посетили 3 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Мультимедийный спектакль об истории Севастополя, показ которого возобновили в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в июле, посетили уже около 3 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе фонда "Моя история", курирующего проект.

"Уже почти 3 тыс. человек только в этом году стали участниками первых шести показов представления, которое рассказывает об истории Древнего Херсонеса и было создано специально для Севастополя. Как и раньше, на каждый спектакль зарезервировано несколько десятков специальных мест, которые предназначены для распространения через социальные службы города, некоммерческие организации, а также под подарочные билеты для победителей розыгрышей в социальных сетях фонда и музея-заповедника. Амфитеатр оборудован дополнительными местами для размещения инвалидов-колясочников и удобными пандусами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спектакль "Грифон", поставленный по одноименной пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), вновь оказался очень востребованным у зрителей. В июле ко Дню ВМФ было решено ввести несколько дополнительных показов. Это же будет сделано и в августе - спектакль поставят 6, 8, и 9 августа, хотя ранее делать этого не планировалось.

Премьера спектакля "Грифон" состоялась в "Херсонесе Таврическом" в июле 2019 года. По данным фонда, в прошлом сезоне спектакль показывали 20 раз, его посетили около 10 тыс. человек со всей России. В прошлом году пришлось ввести несколько дополнительных показов, так как билеты на все спектакли были выкуплены еще до премьеры. В 2020 году первый показ "Грифона" состоялся 15 июля.

О спектакле

По сюжету спектакля "Грифон", главные герои - дети Маша и Ваня - случайно будят древнего грифона, который был одним из первых символов античного города, и отправляются в путешествие во времени. Они видят, как жители Херсонеса и севастопольцы в разные годы защищали свой город, какое проявляли мужество и готовность к самопожертвованию. Площадка для спектакля состоит из четырех сцен, в ходе представления используется множество световых, звуковых и других спецэффектов, в его подготовке, длившейся два года, были задействованы около 200 человек.