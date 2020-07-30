Александр Котт снимет сериал о дирижере Седьмой симфонии Шостаковича

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Актер Алексей Гуськов сыграет главного дирижера Большого симфонического оркестра Ленинграда Карла Элиасберга, который собирал оркестр для исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в осажденном городе, в многосерийном фильме Александра Котта. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Эту историю мне рассказал Алексей Гуськов. Мне всегда казалось, что я много знал про Седьмую симфонию Шостаковича и про ее исполнение в Ленинграде летом 1942-го года. Но, как выяснилось после его рассказа, я не знал ничего. Наш фильм - это история не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию. Наш фильм про людей, которые ее исполняли. История про Карла Элиасберга, скромного и одновременно амбициозного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать оркестр", - сказал режиссер Александр Котт, чьи слова привели в компании.

Проект "Седьмая Симфония" создается кинокомпаниями "Нон-Стоп Продакшн" и "58,5 Продакшн" по заказу телеканала "Россия 1". Он будет состоять из восьми серий и расскажет о легендарном исполнении сочинения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде в 1942 году. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать музыкантов, способных исполнить это произведение, но таких в осажденном городе на тот момент осталось очень мало.

По словам Гуськова, которого процитировали в компании, фильм расскажет пронзительную историю о войне, любви и великой музыке. "У нас получился сильный и убедительный сценарий, над которым работал коллектив авторов - в нем есть жизнь и объемные, живые характеры. В фильме я исполняю роль дирижера Карла Элиасберга. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" - это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою", - поделился артист, который стал одним из продюсеров проекта. Роли в картине также исполнят Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина и другие.